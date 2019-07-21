Як змінилася лікарня в Борисполі, яку перевіряв президент (фото)

Бориспільська центральна районна лікарня, знаходиться зараз в жахливому стані. На стінах медзакладу висить обдерта фарба, а в будинку розгулює бродячий собака. Про це повідомляє "Країна".

минулого тижня президент України Володимир Зеленський приїхав до Борисполя і відвідав центральну лікарню. Тоді він на власні очі побачив усі проблеми медицини в країні, коли не вистачає ліків, лікарів, у персоналу маленькі зарплати, а стан лікарень просто жалюгідний.

Після цього Зеленський зі скандалом вигнав з наради секретаря міської ради Ярослава Годунка. Президент розкритикував чиновників Борисполя і дав місцевій владі рік, щоб виправити плачевну ситуацію в лікарні.

Центральна лікарня в Борисполі знаходиться в жахливому стані (фото: strana.ua)

Журналісти навідалися до медичного закладу, щоб перевірити, чи є якісь зміни після критики Зеленського. Не дивлячись, що після візиту президента минуло більше тижня, в лікарні нічого не змінилося.

В медустанові і раніше не вистачає лікарів і з самого ранку тут стоять великі черги, але це ще не найстрашніше. В очі кидається зовнішній лікарні, подивившись на який, насилу віриться, що тут можуть лікувати людей.

Центральна лікарня в Борисполі знаходиться в жахливому стані (фото: strana.ua)

Двері в кабінетах не змащувалися вже дуже давно, також, як і не фарбувалися стіни, від яких обсипається фарба. Крім того, підлога лікарні перебуває у жахливому стані.

Медустанову в терміновому порядку потребує ремонт і на іншому виході з лікарні ремонт почався.

Журналісти також поговорили з головним лікарем лікарні Олександром Щуром і з'ясували, що візит президента не прискорив проведення ремонту. При цьому біля його кабінету в кутку дрімала дворова собака.

Центральна лікарня в Борисполі знаходиться в жахливому стані (фото: strana.ua)

За словами головного лікаря, ремонт медзакладу планувався ще до візиту президента. Він також підкреслив, що президент не може вплинути на прискорення процесу, оскільки все залежить від коштів, які виділяються в місцевому бюджеті.

Також лікарь розповів, що почати будувати терапевтичне відділення планують вже через два місяці, а зараз лікарня отримала гроші на ремонти інших відділень будівлі.

Центральна лікарня в Борисполі знаходиться в жахливому стані (фото: strana.ua)

У свою чергу перший заступник голови Бориспільської районної адміністрації Руслан Садовський заявив, що гроші на лікарню виділяються регулярно, але в даному випадку потрібен капітальний ремонт.

"Вчора була сесія районної ради, де було прийнято виділити 1,9 млн грн на потреби лікарні: ремонт асфальту, капітальний ремонт поліклініки, а також на медичний інструментарій", - зазначив Садовський.

Нагадаємо, що Зеленський нарвався на критику через скандал в Борисполі.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський дав обіцянку власникам "евроблях" вирішити всі проблеми.