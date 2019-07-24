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Не издевайтесь над детьми: Комаровский удивил советом о продукте-"панацее"

STYLERЖизнь    24.07.2019 - 08:14
Не издевайтесь над детьми: Комаровский удивил советом о продукте-"панацее"
Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Комаровский рассказал про рыбий жир в жидком виде и в капсулах

Евгений Комаровский развеял популярный миф о таком полезном продукте, как рыбий жир. Не смотря на все его достоинства - это настоящий кладезь витамина D - существенный вкусовой "минус" способен отпугнуть даже взрослых, что уж говорить о детях. Известный педиатр отметил, что заставлять малышей принимать его "из под палки" вовсе нет нужды. Врач высшей категории в своем Instagram объяснил почему.  

Отвечая на вопрос мужчины в зале относительно рыбьего жира для детей, доктор Комаровский призвал обратить внимание на альтеративу этому продукту, который называют панацеей от многих болезней.

"Нас в детстве всех кормили противным рыбьим жиром в жидком виде. Говорили о пользе. Сейчас он есть в капсулах. С какого возраста и в каком количестве можно давать этот препарат?" - спросили у Комаровского.

Не издевайтесь над детьми: Комаровский удивил советом о продукте-&quot;панацее&quot;

Иллюстративное фото: Рыбий жир в капсулах (pixabay.com)

Педиатр попросил перестать мучить малышей. 

"Настоятельно всем рекомендую не издеваться над детьми рыбьим жиром ни в каких формах", - заявил Комаровский.

Врач добавил, что в капсулах ребенку трудно его проглотить, а в жидком виде он имеет специфический противный вкус.

"Рыбий жир - это источник витамина D. В XXI веке есть куча других удобных источников витамина D. Капля готового препарата заменяет кучу капсул рыбьего жира и при этом не надо издеваться над ребенком", - сказал доктор Комаровский.

При этом он подчеркнул, что взрослые могут принимать рибий жир на здоровье.

"Каждая женщина, которая будет регулярно кормить рыбьим жиром собственного мужа - обеспечит ему шансы быть дедушкой и даже прадедушкой. Вот это надо делать обязательно", - объяснил Комаровский.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, недавно доктор Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский рассказал о безопасном использовании кондиционера, если в доме есть маленький ребенок. Доктор привел пять простых, но важных правил. 

Добавим, что Комаровский также на днях рассказал о способах защиты от опасной ротавирусной инфекции,

Об этом надо думать: Комаровский резко высказался о поездах (видео) Как быстрее научить детей разговаривать: Комаровский дал полезные советы
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