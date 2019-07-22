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Не навредите ребенку: Комаровский разрушил миф об иммунитете малышей (видео)

STYLERЖизнь    22.07.2019 - 21:09
Не навредите ребенку: Комаровский разрушил миф об иммунитете малышей (видео)
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал мамам важный совет по уходу за ребенком

Доктор Комаровский рассказал о том, как не навредить иммунной системе ребенка, которая только формируется. Об этом именитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

По словам Евгения Комаровского, излишняя чистота мешает абсолютно всем, а особенно мешает она детям. И самым главным мифом о гигиене является то, что чем чище - тем луше.

Педиатр утверждает, что те мамы, которые путают чистоту и стерильность, лишь вредят формированию иммунитета у малышей. 

Не навредите ребенку: Комаровский разрушил миф об иммунитете малышей (видео)

Комаровский разрушил миф о гигиене и иммунитете ребенка (фото: pixabay.com)

"Дети от природы готовы встречаться ежедневно с огромным количеством вирусов, бактерий. Иммунная система к этому готова", - пишет Комаровский.

Но если ребенок живет в абсолютной чистоте, его имунная система недополучает нагрузки и начинает реагировать на то, на что в норме она реагировать не должна.

Комаровский разрушил миф о гигиене и иммунитете ребенка (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, недавно педиатр рассказал, можно ли навредить ребенку частым промыванием носа физраствором.

Как сообщалось, ранее Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

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