Пять правил: Комаровский рассказал, как не навредить ребенку из-за кондиционера

Комаровский дал советы родителям по использованию кондиционеров
Евгений Комаровский рассказал о безопасном использовании кондиционера, если в доме есть маленький ребенок. Известный педиатр отметил, что контролировать климат и "погоду в доме" при малышах может быть вполне безопасно, если соблюдать простые правила его установки и эксплуатации. Доктор высшей категории привел в своем Instagram рекомендации от bezopdet.
Доктор Комаровский, который ранее развеял популярный миф о закаливании детей, дал пять советов относительно использования кондиционера при ребенке.
1. "Запретная зона"
Перед каждым кондиционером есть зона, в которой активно движутся воздушные потоки, в среднем около 2-3 метров, в этой зоне нельзя находиться при его работе и размещать детскую кровать.
2. Главное - не торопиться
Охлаждать помещение лучше постепенно, снижая температуру примерно в течение получаса, чтобы организм ребенка смог безопасно адаптироваться к новым погодным условиям.
Фото: Доктор Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)
3. Не забывайте про свежий воздух
Наличие кондиционера не избавляет от необходимости регулярного проветривания помещения, длительность которого зависит от времени года.
4. Следите за влажностью
Кроме того, необходимо контролировать и поддерживать влажность воздуха при использовании кондиционера, чтобы она не отклонялась от нормы 40-70%.
5. Заботьтесь о технике
Кондиционер, как и любое другое техническое устройство, нуждается в регулярной чистке, замене фильтрующих элементов и техническом обслуживании, о чем нельзя забывать.
Иллюстративное фото: Кондиционер (из открытых источников)
Как сообщалось ранее, доктор Евгений Комаровский рассказал, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.
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