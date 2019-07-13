Пять правил: Комаровский рассказал, как не навредить ребенку из-за кондиционера

Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Комаровский дал советы родителям по использованию кондиционеров

Евгений Комаровский рассказал о безопасном использовании кондиционера, если в доме есть маленький ребенок. Известный педиатр отметил, что контролировать климат и "погоду в доме" при малышах может быть вполне безопасно, если соблюдать простые правила его установки и эксплуатации. Доктор высшей категории привел в своем Instagram рекомендации от bezopdet.

Доктор Комаровский, который ранее развеял популярный миф о закаливании детей, дал пять советов относительно использования кондиционера при ребенке.

1. "Запретная зона"

Перед каждым кондиционером есть зона, в которой активно движутся воздушные потоки, в среднем около 2-3 метров, в этой зоне нельзя находиться при его работе и размещать детскую кровать.

2. Главное - не торопиться

Охлаждать помещение лучше постепенно, снижая температуру примерно в течение получаса, чтобы организм ребенка смог безопасно адаптироваться к новым погодным условиям.

Фото: Доктор Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

3. Не забывайте про свежий воздух

Наличие кондиционера не избавляет от необходимости регулярного проветривания помещения, длительность которого зависит от времени года.

4. Следите за влажностью

Кроме того, необходимо контролировать и поддерживать влажность воздуха при использовании кондиционера, чтобы она не отклонялась от нормы 40-70%.

5. Заботьтесь о технике

Кондиционер, как и любое другое техническое устройство, нуждается в регулярной чистке, замене фильтрующих элементов и техническом обслуживании, о чем нельзя забывать.

Иллюстративное фото: Кондиционер (из открытых источников)

Как сообщалось ранее, доктор Евгений Комаровский рассказал, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

Также мы писали о том, что недавно Евгений Комаровский рассказал, можно ли повредить ребенку частым промыванием носа физраствором.