Избивал и убегал: в Днепре поймали неадеквата, нападавшего на женщин (фото)

В Днепре задержали мужчину, который нападал на женщин (коллаж: РБК-Украина)

В Днепре злоумышленник совершил более шести нападений на молодых женщин

В Днепре задержали мужчину, который наделал немалого переполоха в городе. Неадекват среди белого дня нападал на женщин, наносил удары по лицу и убегал. При этом он не похищал ценных вещей, а порой наносил довольно сильные увечья.

Об аресте злоумышленника сообщила Анна Старчевская, спикер ГУНП в области.

Злоумышленник промышлял в ноябре на Левом берегу в Амур-Нижнеднепровском районе (АНД). По предварительным данным он совершил серию из шести нападений. В полиции создали специальную рабочую группу для розыска неадеквата.

В Днепре задержали мужчину, который нападал на женщин (фото: facebook.com/Анна Старчевская)

Он совершал нападения на молодых девушек посреди улицы, на остановках и в других людных местах. После серии из нескольких быстрых ударов убегал. У одной из девушек было рассечено лицо, пришлось накладывать швы.

"Маньяком", промышлявшим в районе АНД в Днепре оказался 32-летний местный житель. Поймать неадеквата удалось после очередного нападения. Его доставили в местное отделение полиции.

Ныне правоохранители выясняют мотивы преступника.