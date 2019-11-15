Готовят эксгумацию: в деле о гибели школьника в Прилуках новый поворот (видео)

Смерть Дениса Чаленко в Прилуках (коллаж: РБК-Украина)

Родители Дениса Чаленко готовы идти до конца, чтобы добиться справедливости

14-летний Денис Чаленко погиб 29 октября при загадочных обстоятельствах. Тело школьника нашли в четырех километрах от дома на железнодорожных путях. Полиция поспешила заключить "несчастный случай", но близкие мальчика начали собственное расследование. Теперь же тело ребенка решили эксгумировать, чтобы провести еще одну независимую экспертизу, говорится в сюжете ТСН.

Люди снова собираются под полицейским отделением в Прилуках, чтобы добиться справедливого расследования. Ранее протестующие жгли шины и пытались штурмом брать отделение. Это привело к смещению глав полиции в Прилуках, а делом занялись столичные правоохранители.

Тем не менее следствие не спешит отказываться от версии о несчастном случае, хотя и рассматривает "убийство", как приоритет. Судмедэксперты из Прилук должны были обнародовать результаты экспертизы, но этого не произошло.

Родители нашли экспертов из Германии и людей, готовых оплатить их услуги. Дениса Чаленко похоронили 5 ноября, но готовы эксгумировать, чтобы добиться справедливого рассмотрения дела. Дело в том, что после экспертизы тело мальчика отдали близким не полностью - отсутствовали некоторые фрагменты костей.

Смерть Дениса Чаленко в Прилуках (скрин видео: YouTube/ТСН)

А несколько дней назад в Прилуках загадочно погиб еще один парень - 17-летнего Олега нашли повешенным. В полиции связь между этими делами не комментируют, а вот родные уверены, что началась "зачистка".

Родителям Дениса удалось добиться "маленькой победы". Шевченковский суд Киева обязал внести в реестр досудебных расследований заявление отца мальчика о совершении преступлений рядом должностных лиц, среди которых эксперты, проводившие осмотр места гибели парня.

Смерть Дениса Чаленко в Прилуках (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, после гибели Дениса родители начали собственное расследование, и выявили множество следов крови в округе сотни метров от железнодорожных путей. След вывел на участок со свежеперекопанной землей, где, как предполагают близкие, могли убить мальчика.

На теле подростка были множественные следы избиений, а также "защитные" ссадины на кулаках. А помощник машиниста поезда, который якобы сбил Денис, говорит, что лежащего между рельсами человека они заметили заранее и начали тормозить. Он не двигался и не пытался встать.

Близкие рассказывают, что Денису накануне угрожали. А к его смерти якобы причастны четверо подростков, которые являются детьми высокопоставленных чиновников, работающих в судебной системе.