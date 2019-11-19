Бив і тікав: у Дніпрі зловили неадеквата, який нападав на жінок (фото)

У Дніпрі затримали чоловіка, який нападав на жінок (колаж: РБК-Україна)

У Дніпрі зловмисник скоїв більше шести нападів на молодих жінок

У Дніпрі затримали чоловіка, який наробив чимало переполоху в місті. Неадекват серед білого дня нападав на жінок, наносив удари по обличчю і тікав. При цьому він не викрадав цінних речей, а часом завдавав досить сильних травм.

Про арешт зловмисника повідомила Ганна Старчевська, спікер ГУНП в області.

Зловмисник промишляв в листопаді на Лівому березі в Амур-Нижньодніпровському районі (АНД). За попередніми даними він скоїв серію з шести нападів. У поліції створили спеціальну робочу групу для розшуку неадеквата.

У Дніпрі затримали чоловіка, який нападав на жінок (фото: facebook.com/Анна Старчевська)

Він здійснював напади на молодих дівчат посеред вулиці, на зупинках та в інших людних місцях. Після серії з кількох швидких ударів тікав. У однієї з жінок було розсічено обличчя, довелося накладати шви.

"Маніяком", який промишляв у районі АНД у Дніпрі виявився 32-річний місцевий мешканець. Зловити неадеквата вдалося після чергового нападу. Його доправили в місцевий відділок поліції.

Нині правоохоронці з'ясовують мотиви злочинця.