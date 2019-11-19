ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бив і тікав: у Дніпрі зловили неадеквата, який нападав на жінок (фото)

STYLERПодії    19.11.2019 - 15:19
Бив і тікав: у Дніпрі зловили неадеквата, який нападав на жінок (фото)
У Дніпрі затримали чоловіка, який нападав на жінок (колаж: РБК-Україна)

У Дніпрі зловмисник скоїв більше шести нападів на молодих жінок

У Дніпрі затримали чоловіка, який наробив чимало переполоху в місті. Неадекват серед білого дня нападав на жінок, наносив удари по обличчю і тікав. При цьому він не викрадав цінних речей, а часом завдавав досить сильних травм.

Про арешт зловмисника повідомила Ганна Старчевська, спікер ГУНП в області.

Зловмисник промишляв в листопаді на Лівому березі в Амур-Нижньодніпровському районі (АНД). За попередніми даними він скоїв серію з шести нападів. У поліції створили спеціальну робочу групу для розшуку неадеквата.

Бив і тікав: у Дніпрі зловили неадеквата, який нападав на жінок (фото)

У Дніпрі затримали чоловіка, який нападав на жінок (фото: facebook.com/Анна Старчевська)

Він здійснював напади на молодих дівчат посеред вулиці, на зупинках та в інших людних місцях. Після серії з кількох швидких ударів тікав. У однієї з жінок було розсічено обличчя, довелося накладати шви.

"Маніяком", який промишляв у районі АНД у Дніпрі виявився 32-річний місцевий мешканець. Зловити неадеквата вдалося після чергового нападу. Його доправили в місцевий відділок поліції.

Нині правоохоронці з'ясовують мотиви злочинця.

Били до втрати свідомості: в Києві компанія напала на охоронця У Києві молоді хлопці жорстоко побили охоронця супермаркету: спливли деталі інциденту
Новини України нападманьяк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся