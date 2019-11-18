В Днепре мужчина избил шесть женщин: появился фоторобот преступника

В Днепре мужчина совершил шесть нападений на женщин (Коллаж РБК-Украина)

В Днепре неизвестный мужчина совершил шесть нападений на женщин

В Днепре неизвестный мужчина совершил несколько нападений на женщин в разных районах города. В частности, известно об инцидентах на левом берегу Днепра, в районе улиц Калиновой и Косиора. Преступник неожиданно подходил к жертвам и наносил им удары. Избив женщину, он просто убегал, не забирая ценных вещей.

Все нападения произошли в ноябре, в разное время суток. Первой пострадала девушка, которая шла на работу около 12 часов дня. Преступник подбежал, ударил ее несколько раз и скрылся.

"Девушке лоб зашивали, глаз заплыл, половина лица была сине-черной, сильный удар был", - сообщили свидетели.

Второе нападение произошло через несколько дней. Девушка, которая работает няней, возвращалась после работы, вышла на улице, где на нее напал неизвестный мужчина и избил. Он ударил ее кулаком по лицу и сбежал.

На третью жертву было совершенно нападение днем – девушка выходила из троллейбуса, когда мужчина ударил ее по лицу и сбежал.

Местное издание Dnepr.Info обратилось в правоохранительные органы с просьбой разъяснить ситуацию со странным маньяком, который избивает женщин. Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Анна Старчевская, в данном районе не было зафиксировано обращений по поводу нападений.

Фоторобот преступника в Днепре

Однако уже в понедельник, 18 ноября, состоялась пресс-конференция, где начальник Днепровского отделения полиции Сергей Бухинник сообщил, что нападений было шесть и в полиции создали рабочую группу для розыска преступника.

По описанию всех пострадавших, преступник – мужчина примерно 25-30 лет, рост – около 175 см, худощавого телосложения. На лице отсутствуют борода и усы, лицо – европейского типа, худощавое с впалыми щеками и широкими скулами. Волосы темно-русые, длинные и грязные. Одет преступник был в куртку черного или темно-синего цвета, спортивные штаны или светло-голубые джинсы.

По факту нападения было открыто уголовное производство по статье 296 (Хулиганство). Опрашиваются свидетели и осматриваются все места нападений.

В Днепре совершено шесть нападений на женщин - комментарий полиции