Избили битой? Лобода с ссадинами и синяками повергла фанов в шок

Лобода серьезно травмировалась
Светлана Лобода опубликовала фото, на котором видны последствия ее тяжелой работы. Ссадины и синяки на ногах исполнительницы вызвали у комментаторов множество вопросов. Соответствующую публикацию звезда разместила в Instagram.
"Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после..." - написала Лобода под снимком.
Пользователи были шокированы увиденным. Комментаторы принялись успокаивать Лободу и пожелали ей скорейшего выздоровления. Некоторые посчитали, что это не является снимком исполнительницы:
Светлана Лобода травмировалась (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что Светлана Лобода раскрыла свой самый большой страх.
Также ранее Лобода ужаснула внешним видом, опубликовав соответствующее фото в соцсети.