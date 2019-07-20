Избили битой? Лобода с ссадинами и синяками повергла фанов в шок

Светлана Лобода опубликовала фото, на котором видны последствия ее тяжелой работы. Ссадины и синяки на ногах исполнительницы вызвали у комментаторов множество вопросов. Соответствующую публикацию звезда разместила в Instagram.

"Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после..." - написала Лобода под снимком.

Светлана Лобода травмировалась (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи были шокированы увиденным. Комментаторы принялись успокаивать Лободу и пожелали ей скорейшего выздоровления. Некоторые посчитали, что это не является снимком исполнительницы:

Колени нужно беречь.

Опять чужая фотка?

Как же больно смотреть.

Избили битой что ли? Кошмар.

Заработанные деньги стоят этого.

Страшно смотреть!

Светлана Лобода травмировалась (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Светлана Лобода раскрыла свой самый большой страх.

Также ранее Лобода ужаснула внешним видом, опубликовав соответствующее фото в соцсети.