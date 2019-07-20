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Побили битою? Лобода з саднами і синцями шокувала фанів


Лобода серйозно травмувалася

Світлана Лобода опублікувала фото, на якому видно наслідки її важкої роботи. Садни та синці на ногах виконавиці викликали у коментаторів безліч питань. Відповідну публікацію зірка розмістила в Instagram.

"Ви питаєте мене, чи люблю я свою професію? Дуже люблю! Але, як стало вже зрозуміло, чим більше зал, тим більше я кульгаю після..." - написала Лобода під знімком.

Світлана Лобода травмувалася (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі були шоковані побаченим. Коментатори почали заспокоювати Лободу і побажали їй якнайшвидшого одужання. Деякі вважають, що це не є знімком виконавиці:

  • Коліна потрібно берегти.
  • Знову чужа фотка?
  • Як же боляче дивитися.
  • Побили битою чи що? Кошмар.
  • Зароблені гроші коштують цього.
  • Страшно дивитися!

Світлана Лобода травмувалася (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Світлана Лобода розкрила свій найбільший страх.

Також раніше Лобода шокувала зовнішнім виглядом, опублікувавши відповідне фото в соцмережі.

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