Светлана Лобода раскрыла свой самый большой страх

Однако певица борется с ним ради поклонников
Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая много выступает в России, откровенно рассказала поклонникам о своем самом большом страхе. Как призналась артистка на своей странице в Instagram, она очень боится высоты.
По этой причине ей часто непросто даются концертные выступления - ведь там приходится забираться на высоту, устраивать эффектные прыжки и полеты.
Светлана опубликовала фото с концерта, на котором она запечатлена на конструкции, которая висит над сценой. На 36-летней исполнительнице - блестящий облегающий комбинезон с глубоким декольте, а сверху накинута бордовая шуба.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
"У меня есть один страх, я боюсь высоты сильно и каждый раз эти прыжки, и полеты....черт бы их побрал, все ради вас. чего боишься ты?" - написала Лобода.
Фолловеры певицы поспешили поделиться своими страхами, а также оставили ей слова поддержки и благодарности.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода умилила трогательным признанием 8-летней дочери и нежным фото с девочкой.
Ранее Лобода в леопардовом платье восхитила пышным бюстом и "бесконечными" ногами. Певица продемонстрировала трендовый лук с принтом анималье.
А до этого Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью "без фильтра". Певица устроила фотосессию по-домашнему среди травы и полей.