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Светлана Лобода раскрыла свой самый большой страх

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.07.2019 - 15:32
Светлана Лобода раскрыла свой самый большой страх
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Однако певица борется с ним ради поклонников

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая много выступает в России, откровенно рассказала поклонникам о своем самом большом страхе. Как призналась артистка на своей странице в Instagram, она очень боится высоты.

По этой причине ей часто непросто даются концертные выступления - ведь там приходится забираться на высоту, устраивать эффектные прыжки и полеты.

Светлана опубликовала фото с концерта, на котором она запечатлена на конструкции, которая висит над сценой. На 36-летней исполнительнице - блестящий облегающий комбинезон с глубоким декольте, а сверху накинута бордовая шуба.

Светлана Лобода раскрыла свой самый большой страх

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"У меня есть один страх, я боюсь высоты сильно и каждый раз эти прыжки, и полеты....черт бы их побрал, все ради вас. чего боишься ты?" - написала Лобода.

Фолловеры певицы поспешили поделиться своими страхами, а также оставили ей слова поддержки и благодарности.

  • Я тоже дико боюсь высоты с детства. Так приятно, что для нас вы делаете что-то невообразимое и боретесь со своими страхами
  • Заинька наша, мы с вами не бойтесь
  • Каждый раз когда вы совершаете эти прыжки замирает сердце, хочется подбежать и поймать
  • Какая идеальная. впрочем,с годами ничего не меняется... аккуратнее будьте, мы же переживаем 
  • Боимся только того что не выпускается так долго альбом ...боимся что он не выйдет... а так .... все good
  • И как же здорово, что вы замечаете своих фанатов 
  • На style, как всегда ))
  • Вы наша самая лучшая Superstarrr 
  • И каждый раз мы переживаем за полет вместе с Вами на другом конце троса, очень гордимся Вами 
  • Спасибо, Светлана Сергеевна,за то, что ради нас так стараетесь. Я вас очень люблю и уважаю. Вы лучшая
 

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

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