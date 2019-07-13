Неужели мужчинам это нравится? Лобода ужаснула внешним видом

Лобода вызвала негодование сети новым фото
Светлана Лобода опубликовала в соцсети новое фото и была жестко раскритикована пользователями за внешний вид. Соответствующее фото певица разместила в Instagram.
Лобода любит эпатировать и удивлять своих фанатов, однако зачастую ее образы кажутся вульгарными, а внешний вид постепенно меняется до неузнаваемости.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Образ Лободы был неоднозначно воспринят поклонниками. Многие заметили, что внешность у нее вызывающая. К тому же, до пластических операций звезда выглядела лучше:
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что Лобода вляпалась в скандал с украденным фото.
Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода трогательно призналась в любви важному мужчине.
К слову, недавно Светлана Лобода впервые за долгое время показала фото своей младшей дочери Тильды.