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Неужели мужчинам это нравится? Лобода ужаснула внешним видом

STYLERПерсоны    13.07.2019 - 09:03
Неужели мужчинам это нравится? Лобода ужаснула внешним видом
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода вызвала негодование сети новым фото

Светлана Лобода опубликовала в соцсети новое фото и была жестко раскритикована пользователями за внешний вид. Соответствующее фото певица разместила в Instagram.

Лобода любит эпатировать и удивлять своих фанатов, однако зачастую ее образы кажутся вульгарными, а внешний вид постепенно меняется до неузнаваемости.

Неужели мужчинам это нравится? Лобода ужаснула внешним видомСветлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Образ Лободы был неоднозначно воспринят поклонниками. Многие заметили, что внешность у нее вызывающая. К тому же, до пластических операций звезда выглядела лучше:

  • Вся перекачанная. А где же натуральность и нежность девушки?Неужели мужчинам это нравится?
  • Лобода, а Вас часто узнают на улице?
  • На транса похожа, жуть.
  • Лошадь.
  • А мне не нравится это фото.
  • Стрелки перебор.

Неужели мужчинам это нравится? Лобода ужаснула внешним видом

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Лобода вляпалась в скандал с украденным фото.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода трогательно призналась в любви важному мужчине.

К слову, недавно Светлана Лобода впервые за долгое время показала фото своей младшей дочери Тильды.

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