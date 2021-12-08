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Избил трубой и сломал руку: в Киеве охранник больницы напал на мужчину (видео)

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Киев, Среда 08 декабря 2021 16:27
Избил трубой и сломал руку: в Киеве охранник больницы напал на мужчину (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве охранник больницы избил мужчину
Автор: Роман Мирончук

В Киеве охранник Александровской больницы избил металлической трубой водителя авто, который вместе со своей спутницей заехал на территорию медучреждения. Инцидент произошел в понедельник, 6 декабря.

Об этом рассказал пострадавший частный адвокат Дмитрий Калько на своей странице в Facebook.

"Въезд в больницу отдают в распоряжение "контуженного" с самодельными орудиями для нападения. Никаких камер, по их словам, на въезде нет, проезд обычно платный", - написал мужчина.

Он показал фото, на котором у него после конфликта с охранником рука находится в гипсе.

Избил трубой и сломал руку: в Киеве охранник больницы напал на мужчину (видео)Избил трубой и сломал руку: в Киеве охранник больницы напал на мужчину (видео)

В Киеве охранник больницы сломал руку мужчине (фото: facebook.com/dmitry.kalko.9)

Он также опубликовал видео, на котором нет начала конфликта, но уже видно, как охранник с железной трубой бьет Дмитрия. Женщина, которая все снимает, говорит, что охранник забрызгал ее из баллона, когда она сидела в авто.

По словам охранника, мужчина изначально на него замахивался. На видео он просит, чтобы Дмитрий убрал свою машину.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В Киеве охранник больницы избил мужчину железной трубой (видео: YouTube)

Стоит отметить, что Александровская больница находится в центре города. В сети говорят, что на территорию медучреждения часто заезжают водители, которые хотят бесплатно припарковать свое авто.

Напомним, под Кропивницким школьник избил одноклассницу на глазах у всего класса.

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