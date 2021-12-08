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Побив трубою і зламав руку: у Києві охоронець лікарні напав на чоловіка (відео)

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Київ , Середа 08 грудня 2021 16:27
Побив трубою і зламав руку: у Києві охоронець лікарні напав на чоловіка (відео) Колаж РБК-Україна: у Києві охоронець лікарні побив чоловіка
Автор: Роман Мирончук

У Києві охоронець Олександрівської лікарні побив металевою трубою водія авто, який разом зі своєю супутницею заїхав на територію медустанови. Інцидент стався в понеділок, 6 грудня.

Про це розповів потерпілий приватний адвокат Дмитро Калько на своїй сторінці в Facebook.

"В'їзд до лікарні віддають у розпорядження "контуженого" з саморобними знаряддями для нападу. Ніяких камер, за їхніми словами, на в'їзді немає, проїзд зазвичай платний", - написав чоловік.

Він показав фото, на якому у нього після конфлікту з охоронцем рука знаходиться в гіпсі.

Побив трубою і зламав руку: у Києві охоронець лікарні напав на чоловіка (відео)Побив трубою і зламав руку: у Києві охоронець лікарні напав на чоловіка (відео)

У Києві охоронець лікарні зламав руку чоловікові (фото: facebook.com/dmitry.kalko.9)

Він також опублікував відео, на якому немає початку конфлікту, але вже видно, як охоронець із залізною трубою б'є Дмитра. Жінка, яка все знімає, каже, що охоронець забризкав її з балона, коли вона сиділа в авто.

За словами охоронця, чоловік спочатку на нього замахувався. На відео він просить, щоби Дмитро прибрав свою машину.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

У Києві охоронець лікарні побив чоловіка залізною трубою (відео: YouTube)

Варто зазначити, що Олександрівська лікарня знаходиться в центрі міста. У мережі кажуть, що на територію медзакладу часто заїжджають водії, які хочуть безкоштовно припаркувати своє авто.

Нагадаємо, під Кропивницьким школяр побив однокласницю на очах у всього класу.

Ми також писали про те, що в Миколаєві водій тролейбуса побила вагітну жінку.

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