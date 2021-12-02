Под Кропивницким школьник избил одноклассницу на глазах у всего класса: шокирующее видео
В Александровке Кировоградской области 8-классник набросился с кулаками на одноклассницу. В частности, парень нанес девушке удары ногами по телу и бил кулаками по голове.
Так, инцидент произошел в школе №1, сообщает "Точка доступа".
Отмечается, что избиение школьницы снимали ее одноклассники и обнародовали ролик в сети.
На видео видно, что девочка не пыталась агрессировать в ответ. Также неизвестно, что именно спровоцировало инцидент.
За школьницу никто не вступился. За кадром слышен лишь смех публики.
По словам начальника отдела ювенальной превенции Нацполіції в Кировоградской области Сергея Бочарникова, родители и администрация школы не обращались в полицию по этому поводу. Однако, полиция проверяет факт избиения девушки.
"Сейчас проводится проверка по этому факту, ведь необходимо установить личности детей, какой это класс, и что конкретно произошло. Если там действительно есть телесные повреждения, которые ребенок нанес другому ребенку, то сведения внесут в ЕРДР. Если не будет претензий друг к другу, то все же такой факт есть, он был обнародован, поэтому полиция будет принимать меры административного воздействия в отношении родителей", - отметил он.
Внимание! На видео присутствуют сцены насилия.
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