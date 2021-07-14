Як уникнути теплового удару: найдієвіші поради від досвідченого лікаря

Тепловий удар можна отримати без попадання прямих сонячних променів, і найнебезпечніше такий стан для людей з серцево-судинними захворюваннями, для літніх людей і маленьких дітей.

Тепловий удар - це стан організму, яке з'являється через сильний перегрів і супроводжується небезпечними симптомами. Тепловіддача знижується, а процеси теплоутворення прискорюються.

Як проявляється тепловий удар і як уникнути цього стану – читайте в нашому матеріалі нижче.

Симптоми теплового удару:

Почервоніння шкіри тіла

Задишка

Слабкість

Нудота, блювота

Запаморочення, потемніння в очах, зорові галюцинації

Частий і слабкий пульс

Шкіра стає на дотик гаряча і суха

М'язові спазми та біль

Прискорене дихання

Втрата свідомості

Порушення сну або повна його відсутність

Тепловий удар може привести до летального результату

Жертвами теплового удару стають люди будь-якого віку, але найчастіше терморегуляція при високих температурах повітря і підвищеній вологості вражає людей похилого віку і маленьких дітей. У першому випадку - здатність тіла остигати знижується з віком, у другому – малюки ще не можуть регулювати тепло в достатньому обсязі, а сам організм – зовсім маленький.

Додатковими факторами ризику стають ожиріння, діабет і серцево-судинні захворювання.

Як уникнути теплового удару під час спеки

Лікар з США Габріель Ніл дав три дієвих поради про те, як уникнути теплового удару і тримати організм під час спеки в нормальному стані.

1. Водний баланс. У спеку варто збільшити споживання води, виключити солодкі напої, газовану воду та алкоголь. Якщо лікар обмежив кількість рідини через інші проблеми з організмом - будьте на зв'язку, щоб отримати допомогу негайно.

2. Знизьте фізичне навантаження. Не займайтеся спортом з 10 до 17 годин. При ранкових і вечірніх тренуваннях враховуйте, що організм буде більше використовувати часу на відновлення, оскільки температура і вологість підвищені.

3. Знайдіть обов'язково хоча б одне прохолодне місце, де ви зможете відпочити від сильної спеки. Це може бути ванна або підсобне приміщення, кімната з кондиціонером.

Обов'язково!

Носіть легкий і такий, що дихає, одяг

Уникайте прямих сонячних променів

Окропіть себе водою і сядьте біля вентилятора

Прийміть прохолодний душ або ванну

Покладіть холодний компрес на шию, голову або під пахву

Як надати допомогу при тепловому ударі

При перших ознаках теплового удару, потрібно викликати лікаря. До його приїзду - охолодити організм будь-яким доступним способом.

Якщо є нудота і слабкість – потрібно лягти на спину в прохолодному місці. При блювоті - покласти хворого набік, щоб він не захлинувся.

На лоб і потилицю потрібно покласти холодні компреси.

Забезпечте приплив свіжого повітря.

Обливайте тіло водою з температурою + 18 + 20 градусів, можна прийняти прохолодний душ або ванну. Занурювати різко в холодну ванну хворого не можна.