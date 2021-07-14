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Як уникнути теплового удару: найдієвіші поради від досвідченого лікаря

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Середа 14 липня 2021 07:38
Як уникнути теплового удару: найдієвіші поради від досвідченого лікаря Фото: як уникнути теплового удару в сильну спеку (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Тепловий удар - це стан організму, яке з'являється через сильний перегрів і супроводжується небезпечними симптомами. Тепловіддача знижується, а процеси теплоутворення прискорюються.

Тепловий удар можна отримати без попадання прямих сонячних променів, і найнебезпечніше такий стан для людей з серцево-судинними захворюваннями, для літніх людей і маленьких дітей.

Як проявляється тепловий удар і як уникнути цього стану – читайте в нашому матеріалі нижче.

Симптоми теплового удару:

  • Почервоніння шкіри тіла
  • Задишка
  • Слабкість
  • Нудота, блювота
  • Запаморочення, потемніння в очах, зорові галюцинації
  • Частий і слабкий пульс
  • Шкіра стає на дотик гаряча і суха
  • М'язові спазми та біль
  • Прискорене дихання
  • Втрата свідомості
  • Порушення сну або повна його відсутність

Тепловий удар може привести до летального результату

Жертвами теплового удару стають люди будь-якого віку, але найчастіше терморегуляція при високих температурах повітря і підвищеній вологості вражає людей похилого віку і маленьких дітей. У першому випадку - здатність тіла остигати знижується з віком, у другому – малюки ще не можуть регулювати тепло в достатньому обсязі, а сам організм – зовсім маленький.

Додатковими факторами ризику стають ожиріння, діабет і серцево-судинні захворювання.

Як уникнути теплового удару під час спеки

Лікар з США Габріель Ніл дав три дієвих поради про те, як уникнути теплового удару і тримати організм під час спеки в нормальному стані.

1. Водний баланс. У спеку варто збільшити споживання води, виключити солодкі напої, газовану воду та алкоголь. Якщо лікар обмежив кількість рідини через інші проблеми з організмом - будьте на зв'язку, щоб отримати допомогу негайно.

2. Знизьте фізичне навантаження. Не займайтеся спортом з 10 до 17 годин. При ранкових і вечірніх тренуваннях враховуйте, що організм буде більше використовувати часу на відновлення, оскільки температура і вологість підвищені.

3. Знайдіть обов'язково хоча б одне прохолодне місце, де ви зможете відпочити від сильної спеки. Це може бути ванна або підсобне приміщення, кімната з кондиціонером.

Обов'язково!

  • Носіть легкий і такий, що дихає, одяг
  • Уникайте прямих сонячних променів
  • Окропіть себе водою і сядьте біля вентилятора
  • Прийміть прохолодний душ або ванну
  • Покладіть холодний компрес на шию, голову або під пахву

Як надати допомогу при тепловому ударі

При перших ознаках теплового удару, потрібно викликати лікаря. До його приїзду - охолодити організм будь-яким доступним способом.

Якщо є нудота і слабкість – потрібно лягти на спину в прохолодному місці. При блювоті - покласти хворого набік, щоб він не захлинувся.

На лоб і потилицю потрібно покласти холодні компреси.

Забезпечте приплив свіжого повітря.

Обливайте тіло водою з температурою + 18 + 20 градусів, можна прийняти прохолодний душ або ванну. Занурювати різко в холодну ванну хворого не можна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найнебезпечнішу температуру повітря для людини.

А також розповідали про те, як в спеку спати правильно.

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