Як уникнути теплового удару: найдієвіші поради від досвідченого лікаря
Тепловий удар - це стан організму, яке з'являється через сильний перегрів і супроводжується небезпечними симптомами. Тепловіддача знижується, а процеси теплоутворення прискорюються.
Тепловий удар можна отримати без попадання прямих сонячних променів, і найнебезпечніше такий стан для людей з серцево-судинними захворюваннями, для літніх людей і маленьких дітей.
Як проявляється тепловий удар і як уникнути цього стану – читайте в нашому матеріалі нижче.
Симптоми теплового удару:
- Почервоніння шкіри тіла
- Задишка
- Слабкість
- Нудота, блювота
- Запаморочення, потемніння в очах, зорові галюцинації
- Частий і слабкий пульс
- Шкіра стає на дотик гаряча і суха
- М'язові спазми та біль
- Прискорене дихання
- Втрата свідомості
- Порушення сну або повна його відсутність
Тепловий удар може привести до летального результату
Жертвами теплового удару стають люди будь-якого віку, але найчастіше терморегуляція при високих температурах повітря і підвищеній вологості вражає людей похилого віку і маленьких дітей. У першому випадку - здатність тіла остигати знижується з віком, у другому – малюки ще не можуть регулювати тепло в достатньому обсязі, а сам організм – зовсім маленький.
Додатковими факторами ризику стають ожиріння, діабет і серцево-судинні захворювання.
Як уникнути теплового удару під час спеки
Лікар з США Габріель Ніл дав три дієвих поради про те, як уникнути теплового удару і тримати організм під час спеки в нормальному стані.
1. Водний баланс. У спеку варто збільшити споживання води, виключити солодкі напої, газовану воду та алкоголь. Якщо лікар обмежив кількість рідини через інші проблеми з організмом - будьте на зв'язку, щоб отримати допомогу негайно.
2. Знизьте фізичне навантаження. Не займайтеся спортом з 10 до 17 годин. При ранкових і вечірніх тренуваннях враховуйте, що організм буде більше використовувати часу на відновлення, оскільки температура і вологість підвищені.
3. Знайдіть обов'язково хоча б одне прохолодне місце, де ви зможете відпочити від сильної спеки. Це може бути ванна або підсобне приміщення, кімната з кондиціонером.
Обов'язково!
- Носіть легкий і такий, що дихає, одяг
- Уникайте прямих сонячних променів
- Окропіть себе водою і сядьте біля вентилятора
- Прийміть прохолодний душ або ванну
- Покладіть холодний компрес на шию, голову або під пахву
Як надати допомогу при тепловому ударі
При перших ознаках теплового удару, потрібно викликати лікаря. До його приїзду - охолодити організм будь-яким доступним способом.
Якщо є нудота і слабкість – потрібно лягти на спину в прохолодному місці. При блювоті - покласти хворого набік, щоб він не захлинувся.
На лоб і потилицю потрібно покласти холодні компреси.
Забезпечте приплив свіжого повітря.
Обливайте тіло водою з температурою + 18 + 20 градусів, можна прийняти прохолодний душ або ванну. Занурювати різко в холодну ванну хворого не можна.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найнебезпечнішу температуру повітря для людини.
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