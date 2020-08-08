Как избежать перегрева смартфона в жару: забудьте про чехлы и карманы

Если температура мобильного телефона повышается, стоит обратить внимание на батарею, процессор или экран, поскольку каждый из этих компонентов может генерировать тепло.

Слишком высокая температура может ощутимо сократить срок службы батареи вашего гаджета. Поэтому лучше сразу обратить внимание на незначительные детали, чтобы потом это не переросло в еще большую проблему, информирует издание The Sun.

"Использование устройств iOS в очень жарких условиях может навсегда сократить время автономной работы или привести к изменению в работе устройства", - сообщила служба поддержки Apple.

В дни с высокой температурой гаджет может легко превысить нормальную рабочую температуру, поскольку активного охлаждения у смартфонов нет. Также стоит понимать, что сам корпус является большим радиатором, рассеивающим тепло, поэтому оставлять смартфон на солнце не рекомендуется.

Низкие температуры не менее опасны, поскольку могут привести к сокращению срока службы батареи. И потому охлаждать смартфон в морозильной камере эксперты не рекомендуют.

Если на улице жарко - лучше не оставляйте iPhone в машине либо под прямыми солнечными лучами в течение долгого времени. Не используйте ресурсоемкие приложения в жару: GPS-навигацию или требовательные видеоигры. Также забудьте летом про плотные чехлы или тесные карманы.

Напомним, что хакеры нашли "слабое место" в устройствах быстрой зарядки гаджетов и атаковали владельцев смартфонов.

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