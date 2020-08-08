Як уникнути перегріву смартфона у спеку: забудьте про чохли і кишені

Якщо температура мобільного телефону підвищується, варто звернути увагу на батарею, процесор або екран, оскільки кожен з цих компонентів може генерувати тепло.

Занадто висока температура може відчутно скоротити термін служби батареї вашого гаджета. Тому краще відразу звернути увагу на незначні деталі, щоб потім це не переросло в ще більшу проблему, інформує видання The Sun.

"Використання пристроїв iOS в дуже спекотних умовах може назавжди скоротити час автономної роботи або привести до зміни в роботі пристрою", - повідомила служба підтримки Apple.

У дні з високою температурою гаджет може легко перевищити нормальну робочу температуру, оскільки активного охолодження у смартфонів немає. Також варто розуміти, що сам корпус є великим радіатором, що розсіює тепло, тому залишати смартфон на сонці не рекомендується.

Низькі температури не менш небезпечні, оскільки можуть призвести до скорочення терміну служби батареї. І тому охолоджувати смартфон в морозильній камері експерти не рекомендують.

Якщо на вулиці жарко - краще не залишайте iPhone в машині або під прямими сонячними променями протягом довгого часу. Не використовуйте ресурсомісткі програми в спеку: GPS-навігацію або вимогливі відеоігри. Також забудьте влітку про щільні чохли або тісні кишені.

Нагадаємо, що хакери знайшли "слабке місце" в пристроях швидкої зарядки гаджетів та атакували власників смартфонів.

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