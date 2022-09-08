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Як позбутися від шерсті улюбленця у квартирі? Ловіть супер способи

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Четвер 08 вересня 2022 09:19
Як позбутися від шерсті улюбленця у квартирі? Ловіть супер способи Фото: Як прибрати шерсть тварини в будинку (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Підтримувати чистоту в будинку, коли у вас є домашні тварини, не завжди легко. Їх шерсть важко вивести особливо на текстильних поверхнях.

Однак є ефективні поради щодо позбавлення від цих волосків при прибиранні будинку, пише Sante.

Є відмінні способи очистити дім від небажаної шерсті домашніх тварин.

Лайфхак з видалення шерсті

Клейкий валик для видалення волосків

Клейка щітка являє собою валик з клейким папером, яка дозволяє захоплювати дрібні волоски. Для цього просто проведіть валиком кілька разів з різних предметів меблів в будинку, наприклад по кріслах або килимах.

Волога ганчірка або губка

Щоб позбутися від шерсті на текстильних меблях, рекомендується протерти вологою чистою ганчіркою з мікрофібри або губкою невеликими круговими рухами по кріслах або диванах. Таким чином, ви зберете всі волоски в одну кульку.

Оцет для видалення волосся

Щоб почистити килими і ефективно видалити всю шерсть, рекомендується змішати півлітра води з 4 столовими ложками білого оцту. Розпиліть розчин на килим, потім почистіть зворотною стороною губки.

Колготки

Підмітання будинку не завжди є ефективним рішенням для видалення шерсті домашніх тварин. Щоб ефективно видалити їх, візьміть нейлонові колготки і оберніть ними віник, а потім можна підмести підлогу. Будь-яке волосся пристане до колготок, завдяки виниканню статичної електрики.

Кондиціонер для білизни

Щоб легко видалити шерсть з поверхні тканини, змішайте рівні частини води і кондиціонера для білизни, а потім розпорошіть розчин на тканину. Потім протріть всі оброблені поверхні антистатичною тканиною, щоб зібрати пух і шерсть.

Ґумова рукавиця

Щоб очистити поверхню від шерсті вашого улюбленця, одягніть рукавичку і проведіть рукою по цій поверхні. Латексні рукавички створюють статичну електрику завдяки тертю, що дозволяє захоплювати всі волоски.

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До речі, раніше ми писали про те, які предмети в будинку регулярно забувають помити під час прибирання - вони найбрудніші.

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