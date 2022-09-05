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Какие домашние средства справятся с плесенью и грибком на стенах: работают не хуже химии

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 08:30
Какие домашние средства справятся с плесенью и грибком на стенах: работают не хуже химии Фото: Какие домашние средства помогут избавиться от плесени и грибка (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Плесень или грибок на стенах - это проблема, с которой сталкиваются многие люди в своих домах и квартирах. Чаще всего они появляются в ванной или туалете, где есть повышенная влажность. Порой стены начинают "цвести" в угловых помещениях или старых зданиях.

Как избавиться от этой напасти с помощью обычных домашних средств - читайте в материале ниже.

Плесень бывает двух видов - черная и синяя. Обе вредны для здоровья человека и могут вызвать аллергическую реакцию, кашель или проблемы со сном.

Причины появления плесени на стенах

  • Плохое отопление или его отсутствие
  • Слабая вентиляция
  • Повышенная влажность
  • Протекает крыша
  • Крыша не герметична

Как убрать плесень и грибок со стен

Обычно для борьбы с плесенью и грибком используют мощные химические средства. Но они стоят очень дорого и после их использования в помещении находиться нельзя несколько дней.

Но можно использовать способы борьбы с плесенью от наших бабушек - они эффективны и позволяют избавиться от проблемы с помощью минимальных затрат.

Уксус

Обработайте стены скребком и удалите плесень. Используйте перчатки и респиратор. Потом налейте в пульверизатор уксус и распылите на стены. Дайте постоять 10-15 минут, возьмите губку или салфетку и протрите поверхность.

Перекись водорода

Наденьте перчатки и респиратор. Обработайте поверхность скребком или щеткой. Распылите перекись водорода по стене и оставьте на 10 минут. Потом протрите губкой.

Нашатырный спирт

Это средство подойдет для пятен, которые появились уже давно. Наденьте перчатки и респиратор. Разбавьте нашатырный спирт с водой в соотношении 1:1. Налейте воду в пульверизатор и нанесите раствор на любую поверхность - стены, плитку. Оставьте на 10-20 минут. Потом протрите все губкой и хорошо проветрите помещение.

Сода

Растворите чайную ложку соды на стакан воды. Если нужно обработать большую поверхность - возьмите больше соды и воды (на каждые 150 мл - 1 ч. ложка соды). Полученным раствором помойте поверхность с плесенью. Оставьте все на 1 час, а потом протрите влажной губкой или салфеткой.

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