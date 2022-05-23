Как избавиться от российского контента в Google и YouTube: пошаговая инструкция

Полномасштабное вторжение России в Украину сильно изменило отношение к российскому контенту. Многие украинцы отказываются русского языка, российской музыки, новостей и переходят на украинский язык.
Но Google и YouTube на выдаче все равно предлагает новости российских сайтов и видео, даже при запросе на украинском языке.
Как настроить интернет-сервисы на выдачу контента на украинском языке, рассказали в AIN.UA со ссылкой на блогера Катерину Ятель.
Авторизуйтесь в Google
Зайдите в настройки поискового сервиса Google.com.ua - Языки
Удалите из списка русский язык и добавьте туда языки, которые вам нужны. Не забудьте установить украинский язык по умолчанию.
Зайдите в свой профиль Google. Перейдите на вкладку "Личная информация", пролистайте вниз к блоку "Общие настройки в интернете", выберите "Язык".
Выключайте автоматическое добавление языка, потому что алгоритмы Google могут знать, что вы владеете русским и могут позже добавить ее автоматически.
А на будущее - во время поиска кликайте на кнопку "Инструменты" и выбирайте язык выдачи вручную. Это улучшит статистику и убедит алгоритм в том, что вы больше не хотите видеть результаты на русском языке.
Проверьте, не установлен ли русский язык также на вашем смартфоне. Для этого зайдите в общие настройки "Мова та регіон". Если увидите русский язык - удалите.
Тут будет немного сложнее, так как языковых настроек в YouTube нет и выбрать нужные языки сервис не предлагает.
"Даже если искать в YouTube контент именно на украинском языке, рано или поздно сервис предложит русскоязычное видео. А если вы по нему кликните – вся выдача у вас станет русской. Причина банальна – русского контента просто гораздо больше, чем украинского, а алгоритм YоuTube знает, что вы владеете этим языком. Вот и подсовывает, что может", - объясняет блогер.
Однако и тут есть варианты:
В результате через несколько месяцев российский контент почти полностью исчезнет из выдачи в YouTube.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно действовать во время ядерной атаки.
А также мы рассказывали о том, как отслеживать информацию о событиях в Украине, если нет интернета.