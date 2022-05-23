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Как избавиться от российского контента в Google и YouTube: пошаговая инструкция

Фото: Как избавиться от российского контента в Google и YouTube (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Полномасштабное вторжение России в Украину сильно изменило отношение к российскому контенту. Многие украинцы отказываются русского языка, российской музыки, новостей и переходят на украинский язык.

Но Google и YouTube на выдаче все равно предлагает новости российских сайтов и видео, даже при запросе на украинском языке.

Как настроить интернет-сервисы на выдачу контента на украинском языке, рассказали в AIN.UA со ссылкой на блогера Катерину Ятель.

Выдача контента на украинском языке в Google

Авторизуйтесь в Google

Зайдите в настройки поискового сервиса Google.com.ua - Языки

Удалите из списка русский язык и добавьте туда языки, которые вам нужны. Не забудьте установить украинский язык по умолчанию.

После этого постарайтесь не кликать на подсказки Google, потому что в таком случае сервис сгенерирует новый поиск на русском языке. Это будет портить историю поиска и будет влиять на результаты в будущем.

Зайдите в свой профиль Google. Перейдите на вкладку "Личная информация", пролистайте вниз к блоку "Общие настройки в интернете", выберите "Язык".

Удалите из списка русский и добавьте языки, которыми вы пользуетесь. Украинский язык поставьте по умолчанию.

Выключайте автоматическое добавление языка, потому что алгоритмы Google могут знать, что вы владеете русским и могут позже добавить ее автоматически.

Почистите кеш и файлы cookie в вашем браузере.

А на будущее - во время поиска кликайте на кнопку "Инструменты" и выбирайте язык выдачи вручную. Это улучшит статистику и убедит алгоритм в том, что вы больше не хотите видеть результаты на русском языке.

Также можно установить Chrome плагин от "Лагідна українізація".

Проверьте, не установлен ли русский язык также на вашем смартфоне. Для этого зайдите в общие настройки "Мова та регіон". Если увидите русский язык - удалите.

Как убрать российский контент в YouTube

Тут будет немного сложнее, так как языковых настроек в YouTube нет и выбрать нужные языки сервис не предлагает.

"Даже если искать в YouTube контент именно на украинском языке, рано или поздно сервис предложит русскоязычное видео. А если вы по нему кликните – вся выдача у вас станет русской. Причина банальна – русского контента просто гораздо больше, чем украинского, а алгоритм YоuTube знает, что вы владеете этим языком. Вот и подсовывает, что может", - объясняет блогер.

Однако и тут есть варианты:

  • Удалить из поиска и истории все просмотры видео на русском языке
  • Проверить подписки и удалить все российские каналы
  • Целеустремленно кликать на "не интересует канал" на главной странице сервиса
  • Процедуру "не интересует канал" повторять регулярно, чтобы YouTube не решил, что пришло время предложить что-нибудь на русском

В результате через несколько месяцев российский контент почти полностью исчезнет из выдачи в YouTube.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно действовать во время ядерной атаки.

А также мы рассказывали о том, как отслеживать информацию о событиях в Украине, если нет интернета.

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