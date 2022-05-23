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Як позбутися від російського контенту в Google і YouTube: покрокова інструкція

Фото: Як позбутися російського контенту в Google і YouTube (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну сильно змінило ставлення до російського контенту. Багато українців відмовляються російської мови, російської музики, новин і переходять на українську мову.

Але Google і YouTube на видачі все одно пропонує новини російських сайтів і відео, навіть при запиті українською мовою.

Як налаштувати Інтернет-сервіси на видачу контенту українською мовою, розповіли в AIN.UA з посиланням на блогера Катерину Ятель.

Видача контенту українською мовою в Google

Авторизуйтесь в Google

Зайдіть в Налаштування пошукового сервісу Google.com.ua - Мови

Видаліть зі списку російську мову і додайте туди мови, які вам потрібні. Не забудьте встановити українську мову за замовчуванням.

Після цього постарайтеся не клікати на підказки Google, тому що в такому випадку сервіс згенерує новий пошук російською мовою. Це буде псувати історію пошуку і буде впливати на результати в майбутньому.

Зайдіть у свій профіль Google. Перейдіть на вкладку "Особиста інформація", перегорніть вниз до блоку "Загальні налаштування в Інтернеті", виберіть "Мова".

Видаліть зі списку російську і додайте мови, якими ви користуєтеся. Українську мову поставте за замовчуванням.

Вимикайте автоматичне додавання мови, тому що алгоритми Google можуть знати, що ви володієте російською і можуть пізніше додати її автоматично.

Почистіть кеш і файли cookie у вашому браузері.

А на майбутнє - під час пошуку клікайте на кнопку "Інструменти" і вибирайте мову видачі вручну. Це поліпшить статистику і переконає алгоритм в тому, що ви більше не хочете бачити результати російською мовою.

Також можна встановити Chrome плагін від "Лагідна українізація".

Перевірте, чи не встановлено російську мову також на вашому смартфоні. Для цього зайдіть в загальні налаштування "Мова та регіон". Якщо побачите російську мову - видаліть.

Як прибрати російський контент в YouTube

Тут буде трохи складніше, оскільки мовних налаштувань в YouTube немає і вибрати потрібні мови сервіс не пропонує.

"Навіть якщо Шукати в YouTube контент саме українською мовою, рано чи пізно сервіс запропонує російськомовне відео. А якщо ви по ньому клікніть – вся видача у вас стане російською. Причина банальна - російського контенту просто набагато більше, ніж українського, а алгоритм YouTube знає, що ви володієте цією мовою. Ось і підсовує, що може", - пояснює блогер.

Однак і тут є варіанти:

  • Видалити з пошуку та історії всі перегляди відео російською мовою
  • Перевірити підписки та видалити всі російські канали
  • Цілеспрямовано клікати на "не цікавить канал" на головній сторінці сервісу
  • Процедуру "не цікавить канал" повторювати регулярно, щоб YouTube не вирішив, що прийшов час запропонувати що-небудь російською

В результаті через кілька місяців російський контент майже повністю зникне з видачі в YouTube.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно діяти під час ядерної атаки.

А також ми розповідали про те, як відстежувати інформацію про події в Україні, якщо немає інтернету.

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