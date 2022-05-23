Як позбутися від російського контенту в Google і YouTube: покрокова інструкція
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну сильно змінило ставлення до російського контенту. Багато українців відмовляються російської мови, російської музики, новин і переходять на українську мову.
Але Google і YouTube на видачі все одно пропонує новини російських сайтів і відео, навіть при запиті українською мовою.
Як налаштувати Інтернет-сервіси на видачу контенту українською мовою, розповіли в AIN.UA з посиланням на блогера Катерину Ятель.
Видача контенту українською мовою в Google
Авторизуйтесь в Google
Зайдіть в Налаштування пошукового сервісу Google.com.ua - Мови
Видаліть зі списку російську мову і додайте туди мови, які вам потрібні. Не забудьте встановити українську мову за замовчуванням.
Після цього постарайтеся не клікати на підказки Google, тому що в такому випадку сервіс згенерує новий пошук російською мовою. Це буде псувати історію пошуку і буде впливати на результати в майбутньому.
Зайдіть у свій профіль Google. Перейдіть на вкладку "Особиста інформація", перегорніть вниз до блоку "Загальні налаштування в Інтернеті", виберіть "Мова".
Видаліть зі списку російську і додайте мови, якими ви користуєтеся. Українську мову поставте за замовчуванням.
Вимикайте автоматичне додавання мови, тому що алгоритми Google можуть знати, що ви володієте російською і можуть пізніше додати її автоматично.
Почистіть кеш і файли cookie у вашому браузері.
А на майбутнє - під час пошуку клікайте на кнопку "Інструменти" і вибирайте мову видачі вручну. Це поліпшить статистику і переконає алгоритм в тому, що ви більше не хочете бачити результати російською мовою.
Також можна встановити Chrome плагін від "Лагідна українізація".
Перевірте, чи не встановлено російську мову також на вашому смартфоні. Для цього зайдіть в загальні налаштування "Мова та регіон". Якщо побачите російську мову - видаліть.
Як прибрати російський контент в YouTube
Тут буде трохи складніше, оскільки мовних налаштувань в YouTube немає і вибрати потрібні мови сервіс не пропонує.
"Навіть якщо Шукати в YouTube контент саме українською мовою, рано чи пізно сервіс запропонує російськомовне відео. А якщо ви по ньому клікніть – вся видача у вас стане російською. Причина банальна - російського контенту просто набагато більше, ніж українського, а алгоритм YouTube знає, що ви володієте цією мовою. Ось і підсовує, що може", - пояснює блогер.
Однак і тут є варіанти:
- Видалити з пошуку та історії всі перегляди відео російською мовою
- Перевірити підписки та видалити всі російські канали
- Цілеспрямовано клікати на "не цікавить канал" на головній сторінці сервісу
- Процедуру "не цікавить канал" повторювати регулярно, щоб YouTube не вирішив, що прийшов час запропонувати що-небудь російською
В результаті через кілька місяців російський контент майже повністю зникне з видачі в YouTube.
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