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Как избавиться от похмелья после Нового года: самое эффективное средство

STYLERЖизнь    01.01.2020 - 08:30
Как избавиться от похмелья после Нового года: самое эффективное средство
Как снять похмелье после Нового года (коллаж РБК-Украина)

Стало известно, как лучше всего снимать похмелье после новогодней ночи

Самое эффективное средство от похмелья после празднования Нового года 2020 - обыкновенная газировка с лимоном.

По словам ученых и медиков, употребление этого крайне простого в приготовлении коктейля уменьшает концентрацию ацетальдегида в организме человека. Говоря более понятными словами, лимонная газировка ускоряет процессы усвоения, расщепления и выведения алкоголя из организма благодаря тому, что пузырьки углекислого газа, которые содержаться в напитке, увеличивают поверхность всасывания жидкости, из-за чего она быстрее поступает в кровь.

Кроме того, лимонная газировка содержит компоненты, которые стимулируют улучшение кровотока, желчеотделение и перистальтику кишечника. Также этот антипохмельный напиток активирует процессы очищения организма от токсинов. Следовательно, у вас намного быстрее возникнет улучшение самочувствия 1 января.

Но, говорят эксперты, ни в коем случае не разбавляйте газировкой крепкие напитки во время предстоящих рождественских праздников, так как эта "ядреная" смесь почти гарантировано приведет не просто к быстрому и тяжелому опьянению, но и к мучительному похмелью.

Ну, а для того, чтобы похмелье вообще не наступало, специалисты рекомендуют:

  • не пить до самого застолья;
  • не смешивать алкогольные напитки;
  • не есть много жирного;
  • не выходить на улицу "проветриваться", особенно - на перекур.
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