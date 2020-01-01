Як позбавитися від похмілля після Нового року: найефективніший засіб

Як зняти похмілля після Нового року (колаж РБК-Україна)

Стало відомо, як краще всього знімати похмілля після новорічної ночі

Найефективніший засіб від похмілля після святкування Нового року 2020 - звичайна газована вода з лимоном.

За словами вчених і медиків, вживання цього вкрай простого в приготуванні коктейлю зменшує концентрацію ацетальдегіду в організмі людини. Говорячи більш зрозумілими словами, лимонна газована вода прискорює процеси засвоєння, розщеплення і виведення алкоголю з організму завдяки тому, що пухирці вуглекислого газу, які містяться в напої, збільшують поверхню всмоктування рідини, через що вона швидше надходить у кров.

Крім того, лимонна газована вода містить компоненти, які стимулюють поліпшення кровотоку, жовчовиділення і перистальтику кишечника. Також цей антипохмільний напій активує процеси очищення організму від токсинів. Отже, у вас набагато швидше виникне поліпшення самопочуття 1 січня.

Але, кажуть експерти, ні в якому разі не розбавляйте газованою водою міцні напої під час майбутніх різдвяних свят, так як ця "потужна" суміш майже гарантовано призведе не просто до швидкого і важкого сп'яніння, але і до болісного похмілля.

Ну, а для того, щоб похмілля взагалі не наступало, фахівці рекомендують: