Топ-5 способов минимизировать ущерб для фигуры во время праздников

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог дала советы тем, кто боится поправиться

Понятно, что новогодние праздники – это всегда много вкусной еды. Риск переесть и наесться вредного сильно возрастает, что может потом негативно сказаться на фигуре. Диетолог Наталья Кошкина, которая ранее поделилась простым планом похудения для каждого, опубликовала на своей странице в Instagram свои способы минимизировать ущерб.

"Я никогда не отказываю себе в этом удовольствии. И не советую вам. Но также я не советую нажимать кнопку "выкл." и пускаться во все тяжкие, чтобы не перечеркнуть все старания предыдущих месяцев. Важно найти золотую середину", - отметила эксперт.



Вот несколько советов, которые должны в этом помочь:

1. Решите заранее, продолжите ли вы придерживаться своих правил в питании или сделаете временный перерыв.



Любое решение будет правильным, если вы примете его осознанно. Оно просто отражает то, что важнее для вас в настоящий момент.





Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Не стремитесь быть идеальной.

Просто делайте лучшее из того, что можете в настоящий момент. Это поможет не попасть в ловушку чёрно-белого мышления, когда вы или изнуряете себя диетами, или предаётесь чревоугодию.



3. Голод – это не ЧП.

По опыту знаю, что многие люди панически боятся испытывать голод. Если вы из их числа, советую вам позволить себе разок хорошенько проголодаться - чтобы понять, что голод переносим и с ним можно жить. И если для вас нет подходящей еды, то вы вполне можете побыть голодной пару часов.





Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Определите "программу минимум" на праздничные дни.

Например, есть не менее 1 порции овощей в день. Или не менее 2 раз за праздники сходить на тренировку. И сделайте это.





Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Что бы ни происходило, вы всегда можете продолжать следовать самым простым базовым правилам: есть медленно, осознанно и до 80%-ной сытости.

Напомним, что диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко научила правильно употреблять алкоголь за праздничным столом.