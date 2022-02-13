Як позбутися від неприємних запахів в будинку: корисні лайфхаки

Неприємні запахи в будинку або квартирі з'являються з різних причин. І часто вони абсолютно не пов'язані зі свіжістю ремонту і регулярним прибиранням. У більш старих будівлях неприємні аромати можуть з'явитися через цвіль, каналізацію, погану вентиляцію та інших причин.

Чому в приміщенні з'являється неприємний запах і як від нього позбутися – читайте нижче.

Причини неприємних запахів

Цвіль. Ця причина найчастіше дає затхлий запах, який з'являється через підвищену вологість на різних поверхнях. Стіни можуть покриватися цвіллю під шпалерами або навіть плиткою. Найслабші місця - ванна кімната і кухня. А грибок не тільки псує повітря, але і може шкодити здоров'ю.

Каналізація. З цією проблемою часто стикаються власники квартир в хрущовках. І проблема не тільки в постійних поломках труб. Через свою давність вся система не справляється із завданням і неприємні аромати прориваються у квартири.

Вентиляція. Якщо повітря в будинку або квартирі погано циркулює, то поява неприємного запаху неминуча. Повітря просто застоюється в приміщенні. А сама вентиляція може стати джерелом смороду, оскільки на її решітках накопичується бруд і волога.

Старий ремонт. І тут мається на увазі не оновлення стін, а саме – всього приміщення. Запахи вбираються в стіни, шпалери, меблі. Труби забиваються і починають гірше функціонувати. І суміш всього цього смороду буде концентруватися в приміщенні.

Як позбутися від неприємного запаху

Зробити ремонт або генеральне прибирання. Це складне рішення, але, якщо неприємний запах тримається давно і вже набрид – це зробити необхідно.

Можна обійтися мінімальними змінами: зняти старі шпалери, обробити стіни від цвілі, поклеїти нові шпалери, вичистити всі кути, килими та відмити меблі.

Перевірити та почистити: труби, вентиляцію, каналізацію. Ну і сміття повикидати.

Регулярне провітрювання. Якщо проблеми тільки з витяжкою і вентиляцією, то їх потрібно усунути, а потім щодня відкривати вікна і впускати свіже повітря. Це допоможе відрегулювати й вологість в приміщенні.

Ароматизатори. Якщо всі попередні пункти виконані, але пахнути приємно так і не почало, додаємо важку артилерію – аерозольні ароматизатори.

Можна підібрати й інші штучні ароматизатори для дому - їх зараз повно в будь-якому магазині. Є у вигляді підставок, є з розпилювачем, є у вигляді інтер'єрних прикрас.

Варто бути обережніше з різними добавками - вони можуть викликати алергічну реакцію.

Народні засоби. Використовуйте скоринки апельсина, мандарина, лимона – їх можна підсмажити на сковороді й аромат розійдеться по всій кухні.

Поставте у квартирі аромасвічки, аромапалочки. Можна зробити вазочки з кавовими зернами та травами. У шафи розкладіть кускове мило, мішечки з травами та ароматичними маслами.