Як позбутися будь-яких плям на стінах засобами, що завжди під рукою

Свіжозроблений ремонт стоїть в первозданному вигляді недовго, особливо, якщо в домі є діти. На стінах виникають плями від ручок, фломастерів, їжі, взуття, в деяких кімнатах може з'являтися пліснява. Але позбутися від них цілком реально.

Зазначимо, що наші поради стосуються пофарбованих, кахельних стін, поклеєних шпалерами, що миються. Звичайні шпалери у більшості випадків, на жаль, доведеться переклеїти.

Плями цвілі

У цьому випадку треба змішати півсклянки оцту в літрі води і вилити отриману суміш у пляшку з пульверизатором. Потім розпиліть засіб на пляму та дайте йому подіяти. Завдяки своїм природним властивостям це джерело оцтової кислоти розтопить цвіль і поверне стіні первісний вигляд.

Як альтернативу оцту ви також можете використовувати соду. Просто візьміть необхідну кількість і додайте трохи води, поки не отримаєте пастоподібну суміш. Нанесіть суміш на пляму та залиште на годину перед тим, як змити та витерти.

У разі появи дуже стійких плям чорної цвілі слід звернутися до фахівця, тому що ця проблема може бути системною.

Фото: Позбутися плям простіше, ніж ви думаєте (freepik)

Сліди ручки

Розчиніть трохи господарського мила в літрі води і протріть сумішшю по чорнильній плямі губкою. Обережно потріть, не пошкодивши стінку. Нарешті змийте теплою водою.

Полоски від взуття

Для очищення слідів від взуття досить скористатися гумкою, бажано білою. Цей лайфхак допоможе вивести чорні сліди від підошви.

Плями від кави, олії чи іншої їжі

Вам потрібно посипати пляму сіллю і залишити приблизно на годину. Після цього видаліть сіль вологою серветкою. Насправді сіль має сильну природну вбираючу здатність, здатну видалити пляму та залишити стіну як нову.

У випадку плям від помідорів або соусу, лимон може прийти вам на допомогу. Досить вичавити сік лимона і протерти губкою пляму. Залиште на годину. Потім змийте невеликою кількістю теплої води.

Від масляних плям найефективнішим засобом є борошно. Нанесіть цей інгредієнт на руки, потім прямо на стіну, не втираючи, і дайте постояти півгодини. Коли ви побачите, що борошно просочується олією, видаліть його сухою серветкою.

Плями від меблів

Часто на стінах можна помітити плями через контакт з меблями, картинами тощо. Щоб їх позбутися, розчиніть три столові ложки харчової соди в літрі води і потріть отриманою сумішшю по стіні за допомогою губки.