Как избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья: советы от Супрун

Уляна Супрун дала украинцам полезные советы касательно того, как сбросить лишний вес
И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, с чего нужно правильно начать процесс похудения. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Супрун отметила, что если у человека индекс массы тела составляет более 25, то необходимо проверить болезни, которые могут вызывать избыточный вес: диабет 2 типа, предиабет, дислипидемия, сердечно-сосудистые болезни и другие.
Кроме того, необходимо сдать анализы. Врач таке должен изучить семейную историю пациента, его образ жизни и способы похудения, которые уже были опробованы. После этого врач должен предложить схему похудения, которая поможет избавиться от лишнего веса.
Супрун рассказала о похудении (иллюстративное фото: pixabay.com)
Супрун отметила, что для предотвращения или лечения сопутствующих заболеваний ставится цель сбросить от 5 до 15% веса. Если есть гормональные или другие физиологические нарушения, которые являются причиной набора веса, то в первую очередь необходимо устранять их.
Новый рацион должны предложить диетолог или санолог.
Вот что должны предусматривать изменения в рацион:
Супрун также отметила, что совет, что "завтракать обязательно" не нашел подтверждения на системном уровне. Но это касается только взрослых.
Супрун рассказала о похудении (иллюстративное фото: pixabay.com)
Тренер или физиотерапевт должны подобрать для пациента план физических нагрузок:
Также нужна поддержка и решение поведенческих проблем, приводящих к набору веса. В этом помогут когнитивно-поведенческий терапевт, психиатр (в случае депрессии или тревожности) и клинический психолог:
Напомним, что Супрун рассказала всю правду об арбузах.
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