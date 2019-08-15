Как избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья: советы от Супрун

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, с чего нужно правильно начать процесс похудения. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что если у человека индекс массы тела составляет более 25, то необходимо проверить болезни, которые могут вызывать избыточный вес: диабет 2 типа, предиабет, дислипидемия, сердечно-сосудистые болезни и другие.

Кроме того, необходимо сдать анализы. Врач таке должен изучить семейную историю пациента, его образ жизни и способы похудения, которые уже были опробованы. После этого врач должен предложить схему похудения, которая поможет избавиться от лишнего веса.

Супрун рассказала о похудении (иллюстративное фото: pixabay.com)

Супрун отметила, что для предотвращения или лечения сопутствующих заболеваний ставится цель сбросить от 5 до 15% веса. Если есть гормональные или другие физиологические нарушения, которые являются причиной набора веса, то в первую очередь необходимо устранять их.

Новый рацион должны предложить диетолог или санолог.

Вот что должны предусматривать изменения в рацион:

Уменьшить потребление калорий на 500-700. В отдельных случаях, под наблюдением врача, можно уменьшить сильнее;

Выбрать ту диету, которая отвечает предпочтениям пациента. Низкоуглеводные, и низкожировые диеты одинаково эффективны, однако более гармонично - сократить потребление всего понемногу, увеличить потребление овощей и белка, и существенно сократить количество соли в пище;

Заменить вредные блюда на здоровые. Диета - это не только капуста и куриное филе без специй. Худеть должно быть приятно.

Супрун также отметила, что совет, что "завтракать обязательно" не нашел подтверждения на системном уровне. Но это касается только взрослых.

Супрун рассказала о похудении (иллюстративное фото: pixabay.com)

Тренер или физиотерапевт должны подобрать для пациента план физических нагрузок:

Аэробные нагрузки 3-5 раз в неделю. Их интенсивность должна постепенно расти;

Силовые упражнения для всех основных групп мышц следует делать 2-3 раза в неделю.

Также нужна поддержка и решение поведенческих проблем, приводящих к набору веса. В этом помогут когнитивно-поведенческий терапевт, психиатр (в случае депрессии или тревожности) и клинический психолог:

Наладить полноценный сон;

Научиться управлять стрессом;

Контролировать, что и когда едите;

Знать, как управлять приступами желания поесть, разорвать цикл "мне плохо - надо что-то съесть - мне плохо, потому что набираю вес".

Напомним, что Супрун рассказала всю правду об арбузах.

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