Як позбавитися від зайвої ваги без шкоди для здоров'я: поради від Супрун

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, з чого потрібно правильно почати процес схуднення. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун зазначила, що якщо у людини індекс маси тіла становить більше 25, то необхідно перевірити хвороби, які можуть викликати надмірну вагу: діабет 2 типу, переддіабет, дисліпідемія, серцево-судинні хвороби та інші.

Крім того, необхідно здати аналізи. Лікар також повинен вивчити сімейну історію пацієнта, його спосіб життя і способи схуднення, які вже були випробувані. Після цього лікар повинен запропонувати схему схуднення, яка допоможе позбавитися від зайвої ваги.

Супрун розповіла про схуднення (ілюстративне фото: pixabay.com)

Супрун зазначила, що для запобігання або лікування супутніх захворювань ставиться мета скинути від 5 до 15% ваги. Якщо є гормональні або інші фізіологічні порушення, які є причиною набору ваги, то в першу чергу необхідно усувати їх.

Новий раціон повинні запропонувати дієтолог або санолог.

Ось що повинні передбачати зміни в раціон:

Зменшити споживання калорій на 500-700. В окремих випадках, під наглядом лікаря, можна зменшити сильніше;

Вибрати ту дієту, яка відповідає перевагам пацієнта. Низьковуглеводні, і низкожирові дієти однаково ефективні, однак більш гармонійно - скоротити споживання всього потроху, збільшити споживання овочів і білка, і істотно скоротити кількість солі в їжі;

Замінити шкідливі страви на здорові. Дієта - це не тільки капуста і куряче філе без спецій. Худнути повинно бути приємно.

Супрун також зазначила, що порада, що "обов'язково снідати" не знайшла підтвердження на системному рівні. Але це стосується тільки дорослих.

Супрун розповіла про схуднення (ілюстративне фото: pixabay.com)

Тренер або фізіотерапевт повинні підібрати для пацієнта план фізичних навантажень:

Аеробні навантаження 3-5 разів на тиждень. Їх інтенсивність повинна поступово зростати;

Силові вправи для всіх основних груп м'язів слід робити 2-3 рази на тиждень.

Також потрібна підтримка і рішення поведінкових проблем, що призводять до набору ваги. У цьому допоможуть когнітивно-поведінковий терапевт, психіатр (у випадку депресії або тривожності) і клінічний психолог:

Налагодити повноцінний сон;

Навчитися управляти стресом;

Контролювати, що і коли їсте;

Знати, як керувати нападами бажання поїсти, розірвати цикл "мені погано - треба щось з'їсти - мені погано, тому що набираю вагу".

Нагадаємо, що Супрун розповіла всю правду про кавуни.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун розвінчала міфи про онкологію.