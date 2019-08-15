Як позбавитися від зайвої ваги без шкоди для здоров'я: поради від Супрун

Уляна Супрун дала українцям корисні поради щодо того, як скинути зайву вагу
В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, з чого потрібно правильно почати процес схуднення. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Супрун зазначила, що якщо у людини індекс маси тіла становить більше 25, то необхідно перевірити хвороби, які можуть викликати надмірну вагу: діабет 2 типу, переддіабет, дисліпідемія, серцево-судинні хвороби та інші.
Крім того, необхідно здати аналізи. Лікар також повинен вивчити сімейну історію пацієнта, його спосіб життя і способи схуднення, які вже були випробувані. Після цього лікар повинен запропонувати схему схуднення, яка допоможе позбавитися від зайвої ваги.
Супрун розповіла про схуднення (ілюстративне фото: pixabay.com)
Супрун зазначила, що для запобігання або лікування супутніх захворювань ставиться мета скинути від 5 до 15% ваги. Якщо є гормональні або інші фізіологічні порушення, які є причиною набору ваги, то в першу чергу необхідно усувати їх.
Новий раціон повинні запропонувати дієтолог або санолог.
Ось що повинні передбачати зміни в раціон:
Супрун також зазначила, що порада, що "обов'язково снідати" не знайшла підтвердження на системному рівні. Але це стосується тільки дорослих.
Супрун розповіла про схуднення (ілюстративне фото: pixabay.com)
Тренер або фізіотерапевт повинні підібрати для пацієнта план фізичних навантажень:
Також потрібна підтримка і рішення поведінкових проблем, що призводять до набору ваги. У цьому допоможуть когнітивно-поведінковий терапевт, психіатр (у випадку депресії або тривожності) і клінічний психолог:
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