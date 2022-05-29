Как избавиться от грызунов на огороде: природные средства и никакой химии

Какие виды растений - природные средства борьбы с грызунами - используют опытные садоводы:

Чернокорень

Это растение называют самым эффективным средством, так как его запах хорошо отпугивает мышей и крыс, при этом для человеческого носа - практически не ощутим.

Растение высаживают на огороде, а когда чернокорни осенью отцветают, следует выкопать корни и разложить в местах обитания мыши - те сразу убегают подальше. Советуют высаживать чернокорни возле луковичных, таким образом грызуны к ним не приблизятся в течение всего сезона. А зимой можно разложить корень чернокорня в дачном домике.

Еще садоводы высаживают чернокорни на участке ближе к деревьям и хозяйственным постройкам. Отмечается, что на 6 соток хватит 25 растений.

Будьте внимательны - с чернокорнем нужно быть осторожным в обращении, ведь корни и семена растения ядовитые.

Бузина

Это умеренно ядовитое растение также хорошо отгоняет грызунов за счет своего неприятного запаха.

Бузину издавна сажали в селах возле хозпостроек, вдоль заборов, укладывали ветки в скирды сена и привязывали к стволам плодовых деревьев.

Полынь

Сильный горький запах полыни гонит от участка мышей и крыс.

Это растение используют так же, как и бузину.

Полевая или дикая мята

Свежую, сухую мяту или спиртовую настойку из нее садоводы применят как против мышей, так и против насекомых (муравьев, комаров, моли).

Пижма

Разложенные в нужных местах пучки пижмы хорошо отпугивают мышей.

Также растение эффективно и от многих насекомых: мух, моли, клопов и блох.

Ромашка

У цветов ромашки довольно сильный аромат. Высушенные пучки цветущего растения отпугивают грызунов.

Все эти растения объединяет сильный, порой резкий запах, что очень не любят грызуны. Человеку они не наносят вреда, за исключением ядовитого чернокорня.