Як позбутися гризунів на городі: природні засоби і жодної хімії

Які види рослин - природні засоби боротьби з гризунами - використовують досвідчені садівники:

Чорнокорінь

Ця рослина називають найефективнішим засобом, оскільки її запах добре відлякує мишей і щурів, при цьому для людського носа - практично не відчутна.

Рослину висаджують на городі, а коли чорнокорені восени відцвітають, слід викопати коріння і розкласти в місцях проживання миші - ті відразу тікають якомога далі. Радять висаджувати чорнокорінь біля цибулинних, таким чином гризуни до них не наблизяться протягом усього сезону. А взимку можна розкласти корінь чорнокореня в дачному будиночку.

Ще садівники висаджують чорнокорінь на ділянці ближче до дерев і господарських будівель. Зазначається, що на 6 соток вистачить 25 рослин.

Будьте уважні - з чорнокоренем потрібно бути обережним у поводженні, адже коріння і насіння рослини отруйні.

Бузина

Це помірно отруйна рослина також добре відганяє гризунів через свій неприємний запах.

Бузину здавна садили в селах біля госпбудівель, уздовж парканів, укладали гілки в скирти сіна і прив'язували до стовбурів плодових дерев.

Полин

Сильний гіркий запах полину жене від ділянки мишей і щурів.

Цю рослину використовують так само, як і бузину.

Польова чи дика м'ята

Свіжу, суху м'яту або спиртову настоянку з неї садівники застосують як проти мишей, так і проти комах (мурах, комарів, молі).

Пижмо

Розкладені в потрібних місцях пучки пижма добре відлякують мишей.

Також рослина ефективна і від багатьох комах: мух, молі, клопів і бліх.

Ромашка

У квітів ромашки досить сильний аромат. Висушені пучки квітучої рослини відлякують гризунів.

Всі ці рослини об'єднує сильний, часом різкий запах, що дуже не люблять гризуни. Людині вони не завдають шкоди, за винятком отруйного чорнокореня.