Как избавиться от грязного воздуха в помещениях: украинцам дали легкий совет

Как быстро очистить воздух в квартирах (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты дали советы, как быстро и легко очистить воздух в квартирах и домах

Пожары в Украине привели к тому, что Киев оказался в десятке городов с самым загрязненным воздухом в мире. Сейчас ситуация стабилизировалась, но эксперты утверждают, что после продолжительных пожаров, она описывается как "умеренная". Людям рекомендуют пореже открывать окна для проветривания и не выходить из дома. Так как большую часть времени украинцы проводят дома из-за карантина, для многих остро стоит вопрос о том, как же очистить воздух в помещении быстро и без особых затрат.

Кроме того, эксперты отмечают, что в обычных квартирах в воздухе могут быть бензол, фенол, формальдегид, унарный и углекислый газ, оксиды азота и аммиак, а также избыточная влага и пыль. Бытовая техника, пластиковая мебель и мебель из ДСП, линолеум, панели, краска, стиральные порошки и моющие средства – все это насыщает воздух в помещениях ядовитыми соединениями.

"Надо полностью открыть окно, скажем на 10-15 минут, чтобы состоялся газообмен, а стены не успеют остыть за это время. Обязательно надо проветривать до и после сна, ведь ночью накапливаются вредные бактерии и даже пылевые клещи. Оптимальным является, когда вы уже разобрали свою постель, то есть подняли в воздух этих клещей, после чего открыли окно", - рассказал семейный врач Виктор Сидоренко в программе "Ранок з Україною".

С чрезмерной сухостью в доме из-за того, что отопление уже отключили, а украинцы пользуются обогревателями, могут справиться домашние растения. Плющ, фикус Бенджамина и драцена ликвидируют ядовитые пары формальдегида, которые в минимальных количествах, но все же распространяют лаки, клеи и мебель из ДСП. Абсорбируют бензол и аммиак. Фикус как магнит притягивает к себе пыль. Купить растения-помощники можно в Интернете, не выходя из дома. Улучшить воздух дома можно и благодаря фитотерапии. Например, может пригодиться обычный лимон.

"Сам лимон и лимонная корочка имеют цитраль, который тоже очень хорошо борется с вирусами и очищает. Его надо натереть, залить кипятком и подержать в комнате минимум час. Когда стоит такая кислая вода с лимоном два-три часа, то вокруг нет никаких вирусов, так же использовали и можжевельник, которым окуривали", - добавила фитотерапевт Елена Свитко.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, как экономить деньги на карантине.