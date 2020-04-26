Як позбутися від брудного повітря в приміщеннях: українцям дали легку пораду

Як швидко очистити повітря в квартирах (Колаж РБК-Україна)

Експерти дали поради, як швидко і легко очистити повітря в квартирах і будинках

Пожежі в Україні призвели до того, що Київ опинився в десятці міст з найбільш забрудненим повітрям у світі. Зараз ситуація стабілізувалася, але експерти стверджують, що після тривалих пожеж, вона описується як "помірна". Людям рекомендують якомога рідше відкривати вікна для провітрювання і не виходити з будинку. Оскільки більшу частину часу українці проводять вдома через карантин, для багатьох гостро стоїть питання про те, як очистити повітря в приміщенні швидко і без особливих витрат.

Крім того, експерти відзначають, що у звичайних квартирах в повітрі можуть бути бензол, фенол, формальдегід, унарний і вуглекислий газ, оксиди азоту та аміак, а також надлишкова волога і пил. Побутова техніка, пластикові меблі та меблі з ДСП, лінолеум, панелі, фарба, пральні порошки та миючі засоби – все це насичує повітря у приміщеннях отруйними сполуками.

"Треба повністю відкрити вікно, скажімо на 10-15 хвилин, щоб відбувся газообмін, а стіни не встигнуть охолонути за цей час. Обов'язково треба провітрювати до і після сну, адже вночі накопичуються шкідливі бактерії та навіть пилові кліщі. Оптимальним є, коли ви вже розібрали свою постіль, тобто підняли в повітря цих кліщів, після чого відкрили вікно", - розповів сімейний лікар Віктор Сидоренко в програмі "Ранок з Україною".

З надмірною сухістю в будинку через те, що опалення вже відключили, а українці користуються обігрівачами, можуть впоратися домашні рослини. Плющ, фікус Бенджаміна і драцена ліквідують отруйні пари формальдегіду, які в мінімальних кількостях, але все ж поширюють лаки, клеї та меблі з ДСП. Абсорбують бензол і аміак. Фікус як магніт притягує до себе пил. Купити рослини-помічники можна в Інтернеті, не виходячи з дому. Поліпшити повітря в будинку можна й завдяки фітотерапії. Наприклад, може знадобитися звичайний лимон.

"Сам лимон і лимонна скоринка мають цитраль, який теж дуже добре бореться з вірусами та очищає. Його треба натерти, залити окропом і потримати в кімнаті мінімум годину. Коли стоїть така кисла вода з лимоном два-три години, то навколо немає ніяких вірусів, так само використовували і ялівець, яким обкурювали", - додала фітотерапевт Олена Світко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, як економити гроші на карантині.