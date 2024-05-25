Із залізничною станцією та елітними дачами. Як виглядала столична Дарниця 100 років тому

Як виглядала Дарниця 100 років тому

Селище Нова Дарниця було засноване у 1860-х роках, тоді воно належало до Броварської волості Остерського повіту Чернігівської губернії.

Інтенсивному освоєнню Дарниці, як житлового та господарського району, сприяло будівництво залізниці Київ - Воронеж у другій половині XIX століття. Транспортна розв'язка полегшувала добирання людей до дачного поселення. А мальовнича природа тільки сприяла розбудові дачного поселення.

Так виглядала Дарниця на початку ХХ століття (фото: Facebook/"Спрага: в Києві цікаво")

Путівники початку ХХ століття писали, що Дарниця - дуже гарна для здоров'я територія, оскільки тут великий ліс й чисте повітря.

У ті часи поблизу Дніпра облаштували купальні для дарницьких дачників. А між Дарницею та річкою під час сезону пустили спеціальні купальні потяги.

На Дарниці був приватний театр, де показували аматорські вистави, функціонувало поштове відділення, аптека, станційний буфет, базар.

Дарниця на початку ХХ століття (фото: Facebook/"Спрага: в Києві цікаво")

У межі Києва селище увійшло у 1927 році, у 1935 у столиці утворили Дарницький район.

Цю частину міста інтенсивно почали забудовувати житлом та промисловими спорудами наприкінці 1940-х років. На Лівобережжі поступово створили нові житлові масиви - Березняки, Воскресенка, Русанівка, зараз вони усі входять до Дарницького району.

Дарниця на початку ХХ століття (фото: Facebook/"Спрага: в Києві цікаво")

Під час Другої світової війни у Дарницькому лісі облаштували Дарницький концентраційний табір. А дарницькі селища та промислові підприємства поблизу залізниці були знищені.

Станцію метро "Дарниця" почали будувати у 1960-х роках, а перший поїзд туди проїхав у 1965 році.