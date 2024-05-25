Із залізничною станцією та елітними дачами. Як виглядала столична Дарниця 100 років тому

Дарниця - історична місцевість Києва, що розташована на лівому березі Дніпра. Перша писемна згадка про неї датується 1509 роком, але за народними переказами, княгиня Ольга подарувала своєму синові мальовниче озеро Дарницю. З часом уся місцевість навколо водойми отримала таку ж назву.
Про те, як виглядала Дарниця на початку ХХ століття, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Спрага: в Києві цікаво" у Facebook.
Під час підготовки публікації також використали матеріали: Вікіпедія, пост спільности "Обережно - Лівобережний" у Facebook.
Селище Нова Дарниця було засноване у 1860-х роках, тоді воно належало до Броварської волості Остерського повіту Чернігівської губернії.
Інтенсивному освоєнню Дарниці, як житлового та господарського району, сприяло будівництво залізниці Київ - Воронеж у другій половині XIX століття. Транспортна розв'язка полегшувала добирання людей до дачного поселення. А мальовнича природа тільки сприяла розбудові дачного поселення.
Путівники початку ХХ століття писали, що Дарниця - дуже гарна для здоров'я територія, оскільки тут великий ліс й чисте повітря.
У ті часи поблизу Дніпра облаштували купальні для дарницьких дачників. А між Дарницею та річкою під час сезону пустили спеціальні купальні потяги.
На Дарниці був приватний театр, де показували аматорські вистави, функціонувало поштове відділення, аптека, станційний буфет, базар.
У межі Києва селище увійшло у 1927 році, у 1935 у столиці утворили Дарницький район.
Цю частину міста інтенсивно почали забудовувати житлом та промисловими спорудами наприкінці 1940-х років. На Лівобережжі поступово створили нові житлові масиви - Березняки, Воскресенка, Русанівка, зараз вони усі входять до Дарницького району.
Під час Другої світової війни у Дарницькому лісі облаштували Дарницький концентраційний табір. А дарницькі селища та промислові підприємства поблизу залізниці були знищені.
Станцію метро "Дарниця" почали будувати у 1960-х роках, а перший поїзд туди проїхав у 1965 році.
Раніше ми ділились фото, яким був київський Гідропарк у 80-х роках.
Переглядайте також фото, як у Києві виглядав Єврейський базар 80 років тому.