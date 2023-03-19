Із візерунком і кольоровими краями: 3 круті ідеї для вареників, які має знати кожна господиня (відео)

З рослинним візерунком

Цей дуже простий трюк дозволить зробити ваші вареники надзвичайно красивими. Для цього під час розкачування тіста викладіть на нього гілочку кропу та додайте сушені пелюстки квітів. Підійде чайна троянда. Тоді акуратно пройдіться качалкою по тісту, аби втрамбувати зелень.

Такі вареники краще готувати на пару, щоб при варінні зелень не відірвалась від тіста.

Із кольоровими краями

Краї вареників можна робити будь-якого кольору. Для цього у частину тіста додайте харчовий барвник. Можна також використовувати природні - настій з куркуми, сік зі шпинату чи буряка.

Тоді сформуйте круг - основу для вареників із звичайного тіста. А тоді обгорніть його стрічкою із кольорового тіста так, як це показано на відео. Розімніть шматок, аби частини добре з'єднались і сформуйте вареник.

Різнобарвні вареники

Такі вареники залюбки їстимуть діти. При замішуванні тіста додайте барвник. Для червоного кольору - розведіть з водою томатну пасту. Для бордового - вичавіть сік з буряка. Для помаранчевого - сік з моркви. Для зеленого - сік зі шпинату.

Також спробуйте поекспериментувати із начинками. Основою може стати м'ясо чи овочева суміш.