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С узором и цветными краями: 3 крутые идеи для вареников, которые должна знать каждая хозяйка (видео)

Как приготовить необычные вареники (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Такое обычное блюдо как вареники может стать очень оригинальным, если во время приготовления применить несколько креативных идей. Попробуйте эти кулинарные трюки, если хотите удивить гостей.

Креативными идеями делимся в материале ниже.

С растительным узором

Этот очень простой трюк позволит сделать ваши вареники очень красивыми. Для этого во время раскачки теста выложите на него веточку укропа и добавьте сушеные лепестки цветов. Подойдет чайная роза. Тогда аккуратно пройдитесь скалкой по тесту, чтобы утрамбовать зелень.

Такие вареники лучше готовить на пару, потому что при обычной варке зелень может оторваться от теста.

С цветными краями

Края вареников можно делать любого цвета. Для этого в часть теста добавьте пищевой краситель. Можно также использовать природные - настой из куркумы, сок из шпината или свеклы.

Тогда сформируйте круг - основу для вареников из обычного теста. А затем обверните его лентой из цветного теста так, как это показано на видео. Разомните кусок, чтобы части хорошо соединились и сформируйте вареник.

Разноцветные вареники

Такие вареники охотно будут есть дети. Во время приготовления теста добавьте краситель. Для красного цвета - разведите с водой томатную пасту. Для бордового - выжмите сок из свеклы. Для оранжевого - сок из моркови. Для зеленого - сок из шпината.

Также попробуйте поэкспериментировать с начинками. Основой может стать мясо или овощная смесь.

Раньше мы писали о том, как приготовить пирожки с вишнями по самому простому рецепту.

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кухнялайфаквареники