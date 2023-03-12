Справжня смакота: найпростіший рецепт пухких булочок із вишнями

Булочки із вишнями багатьом асоціюються із дитинством. Щоб ця випічка дійсно вийшла смачною, варто її готувати за перевіреним рецептом та дотримуватись порад професіоналів.

Простим рецептом булочок із вишень поділилась кулінарна блогерка Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram .

Рецепт булочок із вишнями

"Пухкі круасани з вишнями із найкращого дріжджового тіста. Готові булочки виходять дуже смачні, пухкі, і ніби справжні круасани", - каже кулінар.

Інгредієнти на 12 булочок:

350 г борошна

50 мл води

100 мл молока

1 яйце

7 г сухих дріжджів

40 г цукру

5 г солі

1 пачка ванільного цукру

50 г м’якого масла

Начинка:

200 г вишень

50 г цукру

15 г крохмалю

50-70 мл води

жовток для змазування

Як приготувати

Начинку приготуйте заздалегідь, об‘єднайте всі інгредієнти, кип‘ятіть 1 хв, помішуючи і повністю охолодіть.

Окремо з‘єднайте всі сухі інгредієнти і вологі (борошно обов’язково просійте). З‘єднайте їх разом, залиште на 15 хв.

Додайте до тіста м‘яке масло і вимішайте до гладкості протягом 10 хв. Залиште підходити на 1 годину.

Поділіть тісто на 12 рівних частин, кожен шматочок сформуйте в кульку. Поверхню присипте борошном. Кожну кульку тіста витягніть у краплю і сформуйте булочки як на відео. Всередину покладіть вишневу начинку/шоколадну пасту чи начинку на ваш смак.

Булочки залиште підходити на 1 годину.

Перед випіканням змажте жовтком, змішаним з водою 1:2. Випікайте при 170 градусах 25 хвилин. Готові булочки відразу змажте розтопленим маслом.