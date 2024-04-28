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Із цедрою та ваніллю. Дієтолог поділилась рецептом дуже смачної шоколадної паски

Як приготувати шоколадну паску (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Урізноманітнити ваш великодній стіл допоможе шоколадна заварна паска. Її готують на основі кисломолочного сиру й присмачують цедрою та ваніллю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram.

Шоколадна заварна паска

Інгредієнти:

  • сир кисломолочний 5% - 500 г
  • яйця - 3 шт
  • тростинний цукор - 20 г
  • вершки 15% - 100 мл
  • молоко 2,5% - 100 мл
  • мелені горіхи - на свій смак
  • какао-порошок - 2 - 2,5 ст. л.
  • апельсинова цедра - 4 ст. л.
  • ваніль - за смаком

Як приготувати

Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Заздалегідь вистеліть марлею форму для паски. Сир розітріть.

Яйця збийте з цукром, але не сильно, додайте ваніль, вершки й молоко. Все перемішайте.

Отриману суміш варіть на слабкому вогні 5-7 хвилин до загустіння, постійно помішуючи. До кипіння доводити не треба.

Зніміть з вогню суміш, додайте половину какао-порошку і розмішайте. Змішайте сир з яєчно-вершковою масою до однорідності, додайте апельсинову цедру, половину какао-порошку, що залишилася, горіхи.

Отриману масу викладіть у форму для паски, поставте під гніт та помістіть у холодильник на 12 годин. Готову паску прикрасіть за бажанням.

Шоколадна паска урізноманітнить ваш святковий стіл (скриншот)

Раніше ми писали про те, як приготувати мереживні паски-крафіни.

Читайте також про те, як приготувати "ліниву" паску без дріжджів.

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