Із цедрою та ваніллю. Дієтолог поділилась рецептом дуже смачної шоколадної паски

Урізноманітнити ваш великодній стіл допоможе шоколадна заварна паска. Її готують на основі кисломолочного сиру й присмачують цедрою та ваніллю.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram.
Інгредієнти:
Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Заздалегідь вистеліть марлею форму для паски. Сир розітріть.
Яйця збийте з цукром, але не сильно, додайте ваніль, вершки й молоко. Все перемішайте.
Отриману суміш варіть на слабкому вогні 5-7 хвилин до загустіння, постійно помішуючи. До кипіння доводити не треба.
Зніміть з вогню суміш, додайте половину какао-порошку і розмішайте. Змішайте сир з яєчно-вершковою масою до однорідності, додайте апельсинову цедру, половину какао-порошку, що залишилася, горіхи.
Отриману масу викладіть у форму для паски, поставте під гніт та помістіть у холодильник на 12 годин. Готову паску прикрасіть за бажанням.
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