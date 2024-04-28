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С цедрой и ванилью. Диетолог поделилась рецептом вкуснейшей шоколадной паски

Как приготовить шоколадную паску (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Разнообразить ваш пасхальный стол поможет шоколадная заварная паска. Ее готовят на основе кисломолочного сыра с добавлением цедры и ванили.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram.

Шоколадная заварная паска

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный 5% - 500 г
  • яйца - 3 шт
  • тростниковый сахар - 20 г
  • сливки 15% - 100 мл
  • молоко 2,5% - 100 мл
  • молотые орехи - по своему вкусу
  • какао-порошок - 2-2,5 ст. л.
  • апельсиновая цедра - 4 ст. л.
  • ваниль - по вкусу

Как приготовить

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Заранее выстелите марлей форму для паски. Сыр разотрите.

Яйца взбейте с сахаром, но не сильно, добавьте ваниль, сливки и молоко. Все перемешайте.

Получившуюся смесь варите на слабом огне 5-7 минут до загустения, постоянно помешивая. До кипения доводить не нужно.

Снимите с огня смесь, добавьте половину какао-порошка и размешайте. Смешайте творог с яично-сливочной массой до однородности, добавьте апельсиновую цедру, оставшуюся половину какао-порошка орехи.

Получившуюся массу выложите в форму для паски, поставьте под груз и поместите в холодильник на 12 часов. Готовую паску украсьте по желанию.

Шоколадная паска разнообразит ваш праздничный стол (скриншот)

Раньше мы писали о том, как приготовить кружевные паски-крафины.

Читайте также о том, как приготовить "ленивую" паску без дрожжей.

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