Із басейном і скеледромом. Дивіться, який громадський простір відкриють у Львові (фото)

Як виглядатиме новий громадський простір

Новий громадський простір планують облаштувати на вулиці Зеленій, 273 навколо вже сформованої житлової забудови. Раніше в цій частині вулиці була територія з водоймами та озелененням, а зараз - самосіви, заболочена місцевість, а подекуди є проблеми із дренажем дощових вод.

Управління архітектури Львівської міськради пропонує суттєво мінімізувати будь-яку потенційну забудову в цій ділянці, відновити спортивно-рекреаційну функцію та сформувати невеличкий парк. Це забезпечить дозвілля та прогулянки для місцевих мешканців.

На цій території планують звести басейн з усіма необхідними спортивними та обслуговуючими приміщеннями. На 1 поверсі буде "зелений екран" із рослин.

Також облаштують прогулянкові алеї з дощовим садком і спортивними майданчиками. Громадський простір виконають з екологічних матеріалів.

План облаштування громадського простору (фото: ЛМР)

"Тут можна сформувати не стандартний, а природний басейн. В такий спосіб відновити справедливість з точки зору ділянок, де колись були природні ставки і озера, і сформувати це у вигляді басейну, який очищується за рахунок спеціальних рослин", - розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

У парку також передбачено місце для дитячого майданчику та скеледрому.

У міськраді зазначають, що отримали гарантійні листи від приватного підприємства "Стріт Хол", які підтверджують, що компанія готова профінансувати облаштування громадського простору.

План облаштування громадського простору (фото: ЛМР)