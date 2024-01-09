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Із басейном і скеледромом. Дивіться, який громадський простір відкриють у Львові (фото)

Як виглядатиме новий громадський простір (фото: ЛМР)
Автор: Василина Копитко

У Львові планують облаштувати сучасний громадський простір із басейном, парком та скеледромом. Проект профінансує приватне підприємство.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Львівської міської ради.

Як виглядатиме новий громадський простір

Новий громадський простір планують облаштувати на вулиці Зеленій, 273 навколо вже сформованої житлової забудови. Раніше в цій частині вулиці була територія з водоймами та озелененням, а зараз - самосіви, заболочена місцевість, а подекуди є проблеми із дренажем дощових вод. 

Управління архітектури Львівської міськради пропонує суттєво мінімізувати будь-яку потенційну забудову в цій ділянці, відновити спортивно-рекреаційну функцію та сформувати невеличкий парк. Це забезпечить дозвілля та прогулянки для місцевих мешканців.

На цій території планують звести басейн з усіма необхідними спортивними та обслуговуючими приміщеннями. На 1 поверсі буде "зелений екран" із рослин.

Також облаштують прогулянкові алеї з дощовим садком і спортивними майданчиками. Громадський простір виконають з екологічних матеріалів.

План облаштування громадського простору (фото: ЛМР)

"Тут можна сформувати не стандартний, а природний басейн. В такий спосіб відновити справедливість з точки зору ділянок, де колись були природні ставки і озера, і сформувати це у вигляді басейну, який очищується за рахунок спеціальних рослин", - розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

У парку також передбачено місце для дитячого майданчику та скеледрому.

У міськраді зазначають, що отримали гарантійні листи від приватного підприємства "Стріт Хол", які підтверджують, що компанія готова профінансувати облаштування громадського простору.

План облаштування громадського простору (фото: ЛМР)

Раніше ми писали про те, що у Львові зведуть багатоповерхівку із озелененим дахом.

Читайте також про те, як виглядатиме одна із центральних площ Львова після реконструкції.

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Львів