С бассейном и скалодромом. Смотрите, какое общественное пространство откроют во Львове (фото)

Во Львове планируют обустроить современное общественное пространство с бассейном, парком и скалодромом. Проект профинансирует частное предприятие.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Львовского городского совета.
Новое общественное пространство планируют обустроить на улице Зеленой, 273 вокруг жилой застройки. Ранее в этой части улицы была территория с водоемами и озеленением, а сейчас - самосевы, заболоченная местность, а кое-где есть проблемы с дренажом дождевых вод.
Управление архитектуры Львовского горсовета предлагает существенно минимизировать любую потенциальную застройку в этом участке, восстановить спортивно-рекреационную функцию и сформировать небольшой парк. Это обеспечит досуг и прогулки для местных жителей.
На этой территории планируют построить бассейн со всеми необходимыми спортивными и обслуживающими помещениями. На 1 этаже будет "зеленый экран" с растений.
Также обустроят прогулочные аллеи с дождевым садом и спортивными площадками. Общественное пространство сделают из экологичных материалов.
"Здесь можно сформировать не стандартный, а природный бассейн. Таким образом восстановить справедливость с точки зрения участков, где когда-то были природные пруды и озера, и сформировать это в виде очищаемого бассейна за счет специальных растений", - рассказал главный архитектор Львова Антон. Коломейцев.
В парке также предусмотрено место для детской площадки и скалодрома.
В горсовете отмечают, что получили гарантийные письма от частного предприятия "Стрит Холл", подтверждающие, что компания готова профинансировать обустройство общественного пространства.
Ранее мы писали о том, что во Львове построят многоэтажку с озелененной крышей.
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