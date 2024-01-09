С бассейном и скалодромом. Смотрите, какое общественное пространство откроют во Львове (фото)

Как будет выглядеть новое общественное пространство

Новое общественное пространство планируют обустроить на улице Зеленой, 273 вокруг жилой застройки. Ранее в этой части улицы была территория с водоемами и озеленением, а сейчас - самосевы, заболоченная местность, а кое-где есть проблемы с дренажом дождевых вод.

Управление архитектуры Львовского горсовета предлагает существенно минимизировать любую потенциальную застройку в этом участке, восстановить спортивно-рекреационную функцию и сформировать небольшой парк. Это обеспечит досуг и прогулки для местных жителей.

На этой территории планируют построить бассейн со всеми необходимыми спортивными и обслуживающими помещениями. На 1 этаже будет "зеленый экран" с растений.

Также обустроят прогулочные аллеи с дождевым садом и спортивными площадками. Общественное пространство сделают из экологичных материалов.

План обустройства общественного пространства (фото: ЛГС)

"Здесь можно сформировать не стандартный, а природный бассейн. Таким образом восстановить справедливость с точки зрения участков, где когда-то были природные пруды и озера, и сформировать это в виде очищаемого бассейна за счет специальных растений", - рассказал главный архитектор Львова Антон. Коломейцев.

В парке также предусмотрено место для детской площадки и скалодрома.

В горсовете отмечают, что получили гарантийные письма от частного предприятия "Стрит Холл", подтверждающие, что компания готова профинансировать обустройство общественного пространства.

План обустройства общественного пространства (фото: ЛГС)