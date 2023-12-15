Із озелененим дахом і фасадом. Дивіться, яку сучасну багатоповерхівку зведуть у Львові (фото)

У львівському мікрорайоні Сихові планують збудувати багатоквартирний житловий будинок із озелененим дахом, підземним паркінгом та з вбудованими приміщеннями громадського призначення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання " Твоє місто ".

Як виглядатиме нова багатоповерхівка

Новий житловий будинок на 15 поверхів планують звести на Сихові, на вул. Бузкова, 2. Відповідний проєкт розглянули на архітектурно-містобудівній раді Львова 12 грудня.

Ця ділянка має зручну транспортну доступність, тому добре годиться для зведення житла. Спершу там пропонували спорудити П-подібну житлову забудову, але потім запропонували менший контур, але з більшою кількістю поверхів.

На цьому місці планують звести будинок з трьох секцій. Найвища матиме 15 поверхів, інші - 7 та 4.

Площа ділянки становить 0,4054 га, забудова займатиме третину. За попереднім проєктом, будинок матиме 113 квартир, а у дворівневий підземний паркінг буде облаштований 102 паркомісцями.

Ось так виглядатиме новий житловий будинок (візуалізація із засідання містобудівної ради)

Архітектори пропонують озеленити фасади та пішохідний місток, який дасть доступ до озелененої покрівлі даху семиповерхової секції.

Приміщення на першому поверсі використовуватимуть для комерційних цілей. Там також буде передбачена можливість облаштувати дошкільний навчальний заклад, адже найближчий державний садок розміщений на вулиці Дністровській. Втім, поруч є приватний дитячий садок, а також школа №73.

Ось так виглядатиме новий житловий будинок (візуалізація із засідання містобудівної ради)