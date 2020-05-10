Июньская жара и тропические дожди: синоптики назвали дату аномальной погоды

Погода в Украине 11 мая (коллаж: РБК-Украина)

Погода в понедельник будет необычайно теплой

Погода в Украине 11 мая, по данным синоптиков, будет теплой и солнечной во всей стране. В западных областях ожидается в этот день гроза и ливни. Максимальные показатели тепла достигнут +27 градусов, что выше средней температуры за последние 130 лет.

Как сообщается, в понедельник, 11 мая, в Украине дожди пройдут в некоторых западных областях. Грозы и ливни ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Там же ожидаются и максимальные показатели тепла, несмотря на ухудшение погодных условий.

По Украине 11 мая температура будет колебаться от +20 до +26 градусов. Теплее всего будет в западных областях, где термометры покажут +24… +26 градусов. Немного прохладнее, но все так же тепло будет на юге страны, где температурные показатели поднимутся до +22… +25 градусов. При этом на Крымском полуострове будет немного прохладнее - +20… +22 градуса. В центральных и некоторых северных областях уровень тепла будет держаться у отметок +22… +25 градусов. Прохладнее всего будет на востоке Украины, где температура будет держаться на уровне +20… +24 градусов.

В ночное время в Украине ожидается похолодание до +8… +12 градусов.

Погода в Украине 11 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

В западных областях вместе с грозами ожидаются порывы ветра до 7-12 м/с. При этом в остальных регионах – не более 5-10 м/с. Погода 11 мая в Украине будет преимущественно солнечной с переменной облачностью.

По данным синоптика Натальи Диденко, 11 мая в Украину придет мощный атмосферный фронт. В понедельник при этом столбики термометров поднимутся до +20… +25 градусов, а в западных областях - до +27 градусов. Об этом она написала в своем Facebook.

"11 мая видно, что из Западной Европы к нам приближается мощная полоса дождей, атмосферный фронт. Однако Украина в понедельник еще оставаться среди сухой погоды.

Напомним, что ранее синоптики ошарашили прогнозом погоды на май.