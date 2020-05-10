Червнева спека і тропічні дощі: синоптики назвали дату аномальної погоди

Погода в Україні 11 травня (колаж: РБК-Україна)

Погода в понеділок буде надзвичайно теплою

Погода в Україні 11 травня, за даними синоптиків, буде теплою і сонячною у всій країні. У західних областях очікується в цей день гроза і зливи. Максимальні показники тепла досягнуть +27 градусів, що вище середньої температури за останні 130 років.

Як повідомляється, в понеділок, 11 травня, в Україні дощі пройдуть у деяких західних областях. Грози та зливи очікуються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Там же очікуються і максимальні показники тепла, попри погіршення погодних умов.

По Україні 11 травня температура коливатиметься від +20 до +26 градусів. Найтепліше буде у західних областях, де термометри покажуть +24... +26 градусів. Трохи прохолодніше, але все так само тепло буде на півдні країни, де температурні показники піднімуться до +22... +25 градусів. При цьому на Кримському півострові буде трохи прохолодніше - +20... +22 градуси. У центральних і деяких північних областях рівень тепла буде триматися у позначок +22... +25 градусів. Прохолодніше буде на сході України, де температура триматиметься на рівні +20... +24 градусів.

У нічний час в Україні очікується похолодання до +8... +12 градусів.

Погода в Україні 11 травня (скріншот: meteo.gov.ua)

У західних областях разом з грозами очікуються пориви вітру до 7-12 м/с. При цьому в інших регіонах – не більше 5-10 м/с. Погода 11 травня в Україні буде переважно сонячною з мінливою хмарністю.

За даними синоптика Наталки Діденко, 11 травня в Україну прийде потужний атмосферний фронт. В понеділок при цьому стовпчики термометрів піднімуться до +20... +25 градусів, а в західних областях - до +27 градусів. Про це вона написала у своєму Facebook.

"11 травня видно, що із Західної Європи до нас наближається потужна смуга дощів, атмосферний фронт. Проте Україна в понеділок ще залишатися серед сухої погоди.

Нагадаємо, що раніше синоптики приголомшили прогнозом погоди на травень.