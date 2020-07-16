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Ивано-Франковскую область накрыло градом: улицы превратились в реки

Ивано-Франковск, Четверг 16 июля 2020 19:55
Ивано-Франковскую область накрыло градом: улицы превратились в реки
Ивано-Франковскую область накрыло мощным градом и ливнем (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Непогода в Ивано-Франковской области снова превратила улицы в реки

Непогода снова обрушилась на западные области. В Ивано-Франковской области прошел сильный град и ливень, которые превратили улицы в реки.

Как рассказал на своей странице в Facebook Богдан Петричук, стихия обрушилась на село Бабин Косовского района. Улицы превратились в полноводные реки и вода стояла во многих дворах. Также в местности прошел сильный град. На кадрах видео видно, что град был крупный и не сразу растаял, создавалось ощущение, что в местности прошел снег.

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Закарпатской области и предупредили, что есть угроза подтопления.

"Вечером 16 и ночью 17 июля в Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней возможно мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках на 0,3-0,8 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, образование локальных селей и активизация оползней", - сообщили в ГСЧС.

Также возможно сильное ухудшение погоды и в других областях на западе страны. Синоптики прогнозируют сильные дожди, местами возможны ливни и даже град во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский курорт сотрясали сильнейшие молнии.

А также рассказывали о том, что в Карпатах местные жители зафиксировали смерч с градом.

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