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Украинский курорт сотрясали сильнейшие молнии: такое увидишь не каждый день

Бердянск, Четверг 16 июля 2020 08:39
Украинский курорт сотрясали сильнейшие молнии: такое увидишь не каждый день
В Бердянске увидели сильные молнии (фото: pixabay/com)
Автор: Людмила Жукова

На Азовском море запечатлели огромные молнии

На курорте Азовского моря - Бердянске, 15 июля бушевала непогода. В небе появились сильнейшие молнии, стихия бушевала во всю. Местные жители давно такого не видели и с удовольствием делятся своими фотографиями в соцсетях.

Как сообщает издание "Наш город", тучи окрасились в алый и лиловый цвета. Глаз невозможно оторвать. Молнии ударялись в море и "таяли" в воздухе. Все происходило моментально.

Украинский курорт сотрясали сильнейшие молнии: такое увидишь не каждый деньУкраинский курорт сотрясали сильнейшие молнии: такое увидишь не каждый деньУкраинский курорт сотрясали сильнейшие молнии: такое увидишь не каждый деньВ Бердянске вовсю сверкали молнии (фото: nashemisto.dp.ua)

Напомним, что молния - это электрический искровой разряд в атмосфере, обычно может происходить во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне, Уране и др. Сила тока в разряде молнии на Земле достигает 10-500 тысяч ампер, напряжение - от десятков миллионов до миллиарда вольт.

Отметим, что циклон в Украине натворил много беды. Например, в Харькове ливни затопили город так, что люди переправлялись по улицам на лодках. В Запорожье также дожди парализовали город и остановили транспорт.

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