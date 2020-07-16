Івано-Франківську область накрило градом: вулиці перетворилися на річки

Івано-Франківську область накрило потужним градом і зливою (Колаж РБК-Україна)

Негода в Івано-Франківській області знову перетворила вулиці на ріки

Негода знову впала на західні області. В Івано-Франківській області пройшов сильний град і злива, які перетворили вулиці на ріки.

Як розповів на своїй сторінці в Facebook Богдан Петричук, стихія накрила село Бабин Косівського району. Вулиці перетворилися на повноводні річки та вода стояла в багатьох дворах. Також в місцевості пройшов сильний град. На кадрах відео видно, що град був великий і не одразу розтанув, створювалося відчуття, що в місцевості пройшов сніг.

Рятувальники оголосили штормове попередження в Закарпатській області та попередили, що є загроза підтоплення.

"Ввечері 16 та вночі 17 липня в Закарпатській області в місцях проходження сильних злив можливе швидкоплинне підвищення рівнів води на малих водотоках на 0,3-0,8 м, формування значного місцевого і схильного стоку з підтопленням знижених місць, особливо в населених пунктах, освіта локальних селів і активізація зсувів", - повідомили в ДСНС.

Також можливе сильне погіршення погоди й в інших областях на заході країни. Синоптики прогнозують сильні дощі, місцями можливі зливи та навіть град у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український курорт накрили найсильніші блискавки.

А також розповідали про те, що у Карпатах місцеві жителі зафіксували смерч з градом.