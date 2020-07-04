Ивана Купала в Украине: традиции, обычаи и запреты праздника

Ивана Купала – народный праздник восточных славян, который отмечается 7 июля и посвящен наивысшему расцвету природы. Особое значение имеет ночь перед праздником, с ней связано очень много древних традиций и обычаев.

Ивана Купала – очень древний праздник. У него существует две даты: первая по старому стилю – 20-22 июня, и в это время праздник отмечали даже язычники. После появления христианства праздник стали отмечать в ночь с 6 на 7 июля. В Украине этот праздник совпадает с одним из крупных православных праздников – Рождеством Иоанна Предтечи.

Что категорически нельзя делать на Ивана Купала

В ночь с 6 на 7 июля нельзя спать. По древним поверьям, в эту ночь просыпается вся нечисть – ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни.

В этот период нельзя ничего отдавать, продавать, занимать – все эти процессы ведут к бедности и потерям.

Нельзя в одиночку купаться, так как нечистая сила может затянуть под воду даже отличных пловцов. От воды стоит держаться подальше беременным женщинам, детям и старикам.

Нельзя поднимать вещи или деньги, найденные на дороге. Они могут быть заговоренными нечистой силой.

Традиции и обряды на Ивана Купала

На праздник незамужние девушки собирают травы и цветы и плетут из них венки. Перед заходом солнца они спускают венки на воду и следят за тем, куда они поплывут. Если венок уплывает далеко от берега, то значит замужество скоро. В какую сторону поплыл венок – оттуда и будет жених.

Если венок остается у берега, то его хозяйку ждут неприятности. Если венок уплывает в центр и его не уносит течением, значит ближайший год пройдет без изменений.

Самой любимой забавой на Ивана Купала у молодежи – это костры. Собираются большой компанией, разжигают костер, который символизирует очищение души.

Прыгают через огонь по одиночке, а также парами. Если молодые не разожмут руки, то союз будет долгим и крепким.

На вечерних кострах сжигают старые вещи, чтобы избавиться от негативной энергии.

Умывание утренней росой на Ивана Купала добавляет силы и энергии.

Главная легенда Ивана Купала – поиски цвета папоротника. В старину считалось, что это растение цветет один раз в году и тот, кому посчастливится увидеть это цветение – будет счастлив всю жизнь.

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